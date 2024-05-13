Окупанти планували підірвати торговельні центри в Києві. Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Про це повідомляє СБУ.

Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Нагадаємо, спецслужби Євросоюзу та росії співпрацюють одна з одною після теракту в концертному залі у Підмосков'ї.