У 2023 році Норвегія забезпечила 30% загального споживання газу Євросоюзу, причому дві третини поставок припадають на долю нафтогазової компанії Equinor. Таким чином Equinor стала головним постачальником газу до Європи, змінивши "Газпром", повідомляє Bloomberg.

До початку російського вторгнення в Україну російський "Газпром" забезпечував 35% поставок газу до Європи. У 2023 році Норвегія стала лідером з продажу газу. З понад 109 млрд куб. м газу майже дві третини продала норвезька компанія Equinor.

Норвезьке родовище Troll - найбільше шельфове нафтогазове родовище в Європі - забезпечує 10% усіх поставок до єврозони.

Наприкінці червня 2023 року уряд Норвегії дозволив розробку 19 нафтогазових родовищ. Три з них отримала Equinor, дев'ять розроблятимуть під керівництвом норвезької енергетичної компанії Ake, а решту - під керівництвом німецької Wintershall Dea та австрійської OMV.

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Незважаючи на зниження частки "Газпрому", росія є другим постачальником СПГ (скрапленого природного газу) до Європи після США.

За оцінкою Kpler, постачання на ринки ЄС у 2023 році склало 16,4 млн тонн, найбільшими споживачами були Іспанія (5 млн тонн), Бельгія (5 млн тонн) та Франція (3,6 млн тонн). Однак у ЄС обговорюють запровадження санкцій проти імпорту скрапленого газу з рф.

Нагадаємо, у січні 2023 року до Німеччини прибула перша партія СПГ зі США.