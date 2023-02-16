Норвегія виділила Україні 7 млрд євро до 2027 року [ Редагувати ]
Парламент Норвегії (Стортинг) схвалив програму підтримки України до 2027 року вартістю 75 млрд норвезьких крон ($7,3 млрд). Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Загальний обсяг програми становить 75 мільярдів норвезьких крон і включає військову підтримку, короткострокову цивільну підтримку та внески у відбудову українського суспільства, коли це буде можливо. Програма діятиме впродовж п’яти років - тобто після наступних виборів і до наступного парламентського терміну.
Таким чином, Норвегія стає одним із найбільших донорів допомоги Києву.
На сайті уряду Норвегії повідомляється, що у рамках програми Україні щорічно виділятимуть майже 15 млрд крон.
У 2022 році Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи через скорочення постачання російського газу. Вона також є найбільшим у Європі нафтовидобувачем. Внаслідок російського вторгнення та різкого стрибка цін на газ доходи країни зросли до рекордного рівня.
У грудні повідомлялося, що Норвегія виділяє Україні $100 млн на ремонт інфраструктури.
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