Парламент Норвегії (Стортинг) схвалив програму підтримки України до 2027 року вартістю 75 млрд норвезьких крон ($7,3 млрд). Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Загальний обсяг програми становить 75 мільярдів норвезьких крон і включає військову підтримку, короткострокову цивільну підтримку та внески у відбудову українського суспільства, коли це буде можливо. Програма діятиме впродовж п’яти років - тобто після наступних виборів і до наступного парламентського терміну.

Таким чином, Норвегія стає одним із найбільших донорів допомоги Києву.

На сайті уряду Норвегії повідомляється, що у рамках програми Україні щорічно виділятимуть майже 15 млрд крон.

У 2022 році Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи через скорочення постачання російського газу. Вона також є найбільшим у Європі нафтовидобувачем. Внаслідок російського вторгнення та різкого стрибка цін на газ доходи країни зросли до рекордного рівня.

У грудні повідомлялося, що Норвегія виділяє Україні $100 млн на ремонт інфраструктури.