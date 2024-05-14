Обережно, в Європі орудують "штірліци"! І поки що успішно. Захід охопила серія загадкових пожеж та інших інцидентів. І всі пов'язані з військовою допомогою Україні. Розвідувальні служби Великої Британії та Євросоюзу попереджають про російських саботажників. Диверсанти готують нові жорстокі атаки на західні підприємства. Як працює агентурна мережа та які компанії вже постраждали. Весь фактаж та перелік збитків має наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Німеччина. Велика пожежа на металообробному підприємстві групи Diehl. Ця компанія відправила в Україну ракети та системи протиповітряної оборони. Причина інциденту досі не встановлена.

Велика Британія. Масштабний вибух на єдиному заводі в країні, який виробляє боєприпаси. Звідси зброя теж прямує до України. Причиною пожежі стала детонація одного зі снарядів.

А це США. Пожежа на заводі у Пенсільванії. Тут виготовляють артилерійські снаряди калібру 155 мм. Їх постачання на передову - критично важливе.

І це далеко не всі випадки загадкових пожеж. Надзвичайні події буквально охопили підприємства військової індустрії на Заході. Почастішали й інші інциденти. У Швеції, приміром, ще минулого року сталася низка сходжень поїздів з рейок. А у Польщі - викрили російських агентів. Диверсанти планували зірвати постачання західної допомоги залізницею.

Лише зараз європейська розвідка склала усі пазли докупи. Вважалося, що пожежі на підприємствах у різних країнах та інші інциденти були нещасними випадками та ніяк не пов'язані між собою. Але виявилося, за ними тягнеться російський слід. Під прицілом - основні союзники України.

За даними розвідки, кремль наймає бандитів та праворадикальних екстремістів для здійснення атак по всій Європі.

Філіп Інграм, експерт з військової розвідки:

росіяни мають можливості відправляти саботажників у різні місця - завдяки організаціям, які пов'язані з їхньою військовою розвідкою ГРУ. Питання, що будуть робити ці саботажники далі: схожі отруєння, як новачком у Великій Британії, чи загадкові пожежі, чи щось більш серйозне. Ми бачимо й зростання терористичної загрози. Бо росія буде стимулювати інші угруповання здійснювати жорстокі атаки. Потенційно "ІДІЛ" чи "Аль-Каїда" раптом отримають допомогу, спонсорство та доступ до зброї й вибухівки, і навіть не знатимуть, що це від росії.

З огляду на активізацію російських саботажників - у Лондоні навіть впровадили додаткові санкції. Відібрали дипломатичний статус у кількох будівель, які належать москві. А ще - вислали військового аташе російського посольства.

Джеймс Клеверлі, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Широка схема російської злочинної діяльності існує в Європі. Це плани диверсій проти військової допомоги Україні в Німеччині та Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки та дезінформація, порушення повітряного простору та глушіння GPS з впливом на цивільну авіацію. Протягом багатьох років ми спостерігаємо, як росія та її розвідка діють все відкритіше та нахабніше, щоби підірвати нашу безпеку та втручатися в нашу демократію. А з часу незаконного вторгнення в Україну її риторика та погрози лише зросли.

Розвідувальні служби ЄС та Великої Британії попереджають, що москва не зупиниться. Зросте і кількість атак, і їхня зухвалість. Адже попередні зусилля з боку рф не зупинили Західну допомогу та підтримку Києва. Окрема увага на роботу російської пропаганди та спроби досягти політичного розбрату.

Філіп Інграм, експерт з військової розвідки:

Люди не усвідомлюють, що росія стоїть за багатьма протестами в європейських країнах. росіяни дають гроші на їх проведення та стимулюють ворожнечу. Бо коли вони бачать розлом у політичному впливі, то вони засовують туди ножа і продовжують сунути його, щоби побачити, як глибоко він увійде.

росія розуміє, що не виграє війну проти НАТО, каже аналітик. Тому робить все можливе, аби вплинути на Захід іншими способами.