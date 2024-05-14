Центр протезування відкрили на Черкащині. Він починає свою роботу на території одного з регіональних таборів. Нині там американські фахівці навчають українських протезистів. Окрім самого цеху, в центрі також передбачені зали для реабілітації та корпуси для відновлення пацієнтів. Як проходить навчання - подивіться.

Це перший протез, який був тут виготовлений.

Сергій показує своє перше виконане завдання в новому протезувальному цеху. Чоловік вже пів року навчається на техніка-протезиста. Його кабінет, каже, часом схожий на робоче місце вчителя трудового навчання. Саме тут і виготовлятимуть протези для наших захисників та захисниць.

Як у звичайних майстернях, є затискачі, формується, стругається, пиляється.

Протягом навчання Сергій освоює анатомію, біомеханіку та вивчає роботу усіх інструментів протезиста. Адже часом ця робота схожа на ювелірну - при протезуванні фахівець має врахувати усі анатомічні особливості пацієнта, а ще вміти спілкуватись із людьми з ампутаціями.

Сергій Юрченко, майбутній технік-протезист:

Є моменти, де сам протез має бути згладжений, відшліфований, правильно зрізаний, а людина засоромилась, воно їй боляче, вона потерпіла, потерпіла, та звикну. А насправді ми хочемо, щоб розказали всю правду, хочемо зробити якнайкраще, це найважливіше.

А це Гарі Стробл з Техасу. Сертифікований протезист, він вже сорок років займається цією справою в Америці. Нині ж передаватиме свої знання українським фахівцям. Каже, їх бажання навчатись та завзятість у цьому процесі, захоплює.

Гері Стробл, сертифікований протезист:

Я дуже вражений українцями. Вони дивують своїм талантом і уважністю до роботи. Також я задоволений тутешньою технічною базою. У Львові й Києві чудова база, що дозволяє розвиватись далі.

Думка збудувати протезувальний центр з'явилась в американських благодійників ще два роки тому. Тоді разом з партнерами почали шукати і місце, і гроші для втілення цієї ідеї. Тепер хочуть збільшити кількість фахівців, що працюватимуть у цьому центрі. Тож планують залучати американських протезистів для навчання українських кадрів.

Марті Вейд, голова ради директорів компанії-благодійників:

Шукаємо партнерство з іншими програмами протезування, щоб привести їх в Україну. Два-три рази на рік будуть приїздити великі американські команди, і вони зможуть працювати разом. Поки ми плануємо зосередитись тут, щоб це стало однією з найкращих наших програм.

Згодом особливий акцент у цьому центрі робитимуть і на реабілітації протезованих пацієнтів. Загалом лише на Черкащині нині законтрактовано 12 медзакладів на амбулаторну реабілітацію, і сім - для стаціонарного перебування. Розвивати таку мережу планують і надалі.

Ігор Табурець, керівник Черкаської ОВА:

Той наплив, який буде після перемоги наших хлопців, які будуть цього потребувати, і ми сукупно з медзакладами і громадами маємо сформувати цю мережу закладів, які будуть давати можливість хлопців і дівчат відновлювати та реінтегрувати в наше суспільство.

У нововідкритому протезувальному центрі вже незабаром почнуть консультувати тих, хто використовує протези, аби допомагати людям призвичаїтись до штучних кінцівок і зробити їх носіння максимально зручним. А після завершення навчання фахівців розпочнуть і виготовлення протезів.