На Черкащині відкрили Центр протезування [ Редагувати ]
Центр протезування відкрили на Черкащині. Він починає свою роботу на території одного з регіональних таборів. Нині там американські фахівці навчають українських протезистів. Окрім самого цеху, в центрі також передбачені зали для реабілітації та корпуси для відновлення пацієнтів. Як проходить навчання - подивіться.
Це перший протез, який був тут виготовлений.
Сергій показує своє перше виконане завдання в новому протезувальному цеху. Чоловік вже пів року навчається на техніка-протезиста. Його кабінет, каже, часом схожий на робоче місце вчителя трудового навчання. Саме тут і виготовлятимуть протези для наших захисників та захисниць.
Як у звичайних майстернях, є затискачі, формується, стругається, пиляється.
Протягом навчання Сергій освоює анатомію, біомеханіку та вивчає роботу усіх інструментів протезиста. Адже часом ця робота схожа на ювелірну - при протезуванні фахівець має врахувати усі анатомічні особливості пацієнта, а ще вміти спілкуватись із людьми з ампутаціями.
Сергій Юрченко, майбутній технік-протезист:
Є моменти, де сам протез має бути згладжений, відшліфований, правильно зрізаний, а людина засоромилась, воно їй боляче, вона потерпіла, потерпіла, та звикну. А насправді ми хочемо, щоб розказали всю правду, хочемо зробити якнайкраще, це найважливіше.
А це Гарі Стробл з Техасу. Сертифікований протезист, він вже сорок років займається цією справою в Америці. Нині ж передаватиме свої знання українським фахівцям. Каже, їх бажання навчатись та завзятість у цьому процесі, захоплює.
Гері Стробл, сертифікований протезист:
Я дуже вражений українцями. Вони дивують своїм талантом і уважністю до роботи. Також я задоволений тутешньою технічною базою. У Львові й Києві чудова база, що дозволяє розвиватись далі.
Думка збудувати протезувальний центр з'явилась в американських благодійників ще два роки тому. Тоді разом з партнерами почали шукати і місце, і гроші для втілення цієї ідеї. Тепер хочуть збільшити кількість фахівців, що працюватимуть у цьому центрі. Тож планують залучати американських протезистів для навчання українських кадрів.
Марті Вейд, голова ради директорів компанії-благодійників:
Шукаємо партнерство з іншими програмами протезування, щоб привести їх в Україну. Два-три рази на рік будуть приїздити великі американські команди, і вони зможуть працювати разом. Поки ми плануємо зосередитись тут, щоб це стало однією з найкращих наших програм.
Згодом особливий акцент у цьому центрі робитимуть і на реабілітації протезованих пацієнтів. Загалом лише на Черкащині нині законтрактовано 12 медзакладів на амбулаторну реабілітацію, і сім - для стаціонарного перебування. Розвивати таку мережу планують і надалі.
Ігор Табурець, керівник Черкаської ОВА:
Той наплив, який буде після перемоги наших хлопців, які будуть цього потребувати, і ми сукупно з медзакладами і громадами маємо сформувати цю мережу закладів, які будуть давати можливість хлопців і дівчат відновлювати та реінтегрувати в наше суспільство.
У нововідкритому протезувальному центрі вже незабаром почнуть консультувати тих, хто використовує протези, аби допомагати людям призвичаїтись до штучних кінцівок і зробити їх носіння максимально зручним. А після завершення навчання фахівців розпочнуть і виготовлення протезів.
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