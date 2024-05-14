Наші підрозділи стримують натиск противника: оперативна ситуація на Донбасі [ Редагувати ]
Важкі бої точаться по всій лінії фронту. Гаряче на Харківському напрямку. Наші підрозділи завдають вогневого ураження противнику, витісняють його з української землі. Подекуди проводять зачистки. Окупант не полишає спроб штурму і на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках. Всюди наші підрозділи стримують натиск противника. А на Донеччині Сили оборони напередодні збили ворожий Су-25. Зі Східного фронту наш сюжет.
На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальних дій. Противник щосили намагається витіснити підрозділи Сил оборони із їхніх позицій. При цьому не зважає на втрати у живій силі та техніці. Це - кадри другого штурмового загону Центру спецпризначення Нацгвардії "Омега". На них - знищення російських штурмових груп біля Олійникового, Мороховця та Лук'янців. Разом з тим наші воїни здійснюють контратаки. Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено наші резерви.
А це - кадри евакуації місцевих з Вовчанської тергромади. Місто й довколишні населені пункти під систематичними ударами росіян.
Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА:
Ворог обстрілює все місто. Фактично знищує цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах.
То ж правоохоронці вивозять людей до безпечніших територій.
Будь ласка, дзвоніть на лінію 102. Ми допоможемо вам вивезти родичів та сім'ї.
На Куп'янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах Синьківки, Петропавлівки та Берестового.
Важко й біля Стельмахівки та Андріївки на Луганщині. Там ворог намагався покращити тактичне положення. А це - кадри 95-ї окремої десантно-штурмової. На них - вдале ураження ворожої реактивної системи залпового вогню "Град" під Новокраснянкою. Бавовна і в окупованому тилу. Це - відео росіян із Сорокиного. Вочевидь, так яскраво вибухає склад ворожих боєприпасів.
Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:
Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня. І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко. Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу.
А це вже чергове поповнення обмінного фонду з Лиманського напрямку.
Спасибо второму батальйону оперативного назначения 4 бригадиы "Рубеж" за то, что сохранили нам жизнь.
На Сіверському напрямку напередодні наші оборонці відбили з десяток атак. На Краматорському - відбулося майже 30 бойових зіткнень. Намагаються штурмувати росіяни і на Покровському відтинку. Й отримують відсіч. Це відео воїнів 47-ї окремої механізованої. На них - нещодавнє ураження російського танку за допомогою FPV-камікадзе під Новобахмутівкою. На Курахівському напрямку - бої тривають в районі Красногорівки та Новомихайлівки. На Времівському відтинку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське.
Противник продовжує терор мирних. Тилові міста Донеччини щоденно під обстрілами з російської артилерії та авіації. Напередодні атак зазнали з десяток населених пунктів, є поранені.
З прифронтових населених пунктів триває евакуація. На цих кадрах - черговий рейс "Білих Янголів" до Красногорівки. Цього разу з найнебезпечнішого району поліцейські вивозили літніх людей.
російські війська безперервно атакують місто - скидають на житлові квартали керовані авіабомби, б'ють з артилерії. Тому єдиний спосіб уберегти життя - евакуація до більш безпечних регіонів.
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