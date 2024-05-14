"Вже немає нічого, крім назви і будівельного сміття": речник "Легіону Свободи" розповів про ситуацію у Роботиному

Ворог гатить з усього, що в нього є, і така ймовірність, що росіяни найближчі два дні найбільше використовуватимуть артилерію