Мобільні кінологічні групи нацгвардійців перевіряють машини на блокпостах Сум. У прикордонному місті трапляється чимало випадків нелегального перевезення зброї та вибухових пристроїв. Поки поліція перевіряє документи, службові собаки шукають небезпечні предмети. І обдурити їх майже нереально, розповідають кінологи.

- Відкрийте, будь ласка, двері салону та багажного відділення. - Будь ласка.

Рекс ретельно принюхується до всіх закутків в легковику. Навіть смачненьке не відволікає увагу чотирилапого бійця.

- Там їжа. - Він не з'їсть. - Та я розумію.

Службовий пес активно відреагує лише на запах небезпечних предметів.

Сотні знайдених вибухових речовин, пристроїв, зброї, боєприпасів, десятки, мабуть, тисяч боєприпасів, всього дуже багато знайдено незаконно-нелегально, яке перевозиться.

У них навіть позивний один на двох. Кінолог-нацгвардієць Олексій зі своїм собакою пройшов чимало бойових точок. Нині у складі мобільного розрахунку перевіряють автомобілі на блокпостах в Сумах.

Олексій, "Рекс", кінолог 35 полку Нацгвардії України:

Працюємо по пів години для собаки, переривчик 15-20 хвилин, тіньочок, водичка, гра з собакою, розвантажити собаку, в цей час її підміняє друга собака, і ми так чергуємо. Довго це набувається, цей навик, пошуку особливо зброї, набоїв, вибухових речовин, вибухотехнічних пристроїв та інше. Але вони вже досвідчені.

Люди, яких перевіряють, здебільшого ставляться до цього схвально.

Поведінка адекватна в собаки. Вообще нравляться мені собаки, все нормально. Все як і повинно бути на приграничній зоні.

Вже стомилась в очікуванні роботи бельгійська вівчарка Вега.

Денис, кінолог 35 полку Нацгвардії України:

Вона в мене з самого малечку з 3 місяців, тому сам вчив. Вона зараз відпочиває, поки працює другий пес, зараз будемо мінятися. Поп'ємо водички, будемо працювати.

До яких би хитрощів не вдавались порушники, ввести в оману собачий нюх їм не вдасться, розповідає кінолог. Собаки сприймають пошук як гру, в якій їм просто вкрай необхідно перемогти.

Денис, кінолог 35 полку Нацгвардії України:

У нас мобільна кінологічна група працює з 2023 року, ми перевіряємо автотранспортні засоби на незаконні перевезення, незаконний збут зброї, набоїв, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин. Працюємо кожного дня на різних блокпостах, стараємося мобільно якнайшвидше пересуватись по різних блок-постах, щоб охватити різні в'їзди та виїзди з міста.

Після напруженої робочої зміни часто й відпочивають вони разом - бійці зі своїми чотирилапими напарниками.