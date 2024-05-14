Рада ЄС затвердила план за програмою Ukraine Facility: до бюджету надійде 1,9 млрд євро [ Редагувати ]
Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.
"Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.
по темі
Посли Європейського союзу сьогодні, 8 травня, дійшли згоди щодо останнього кроку перед відправкою заморожених російських активів Україні
Запланований вступ України до ЄС може потребувати збільшення бюджету Європейського союзу на 20%. Таке збільшення буде необхідним, якщо збережуться наявні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в рамках ЄС
Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес
Канада візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії
Існує пропозиція залучити системи протиповітряної оборони країн НАТО, розміщені на східних кордонах Альянсу, для захисту західних регіонів України від російських безпілотників. Зокрема, це можуть зробити Польща та Румунія