В Україні можуть запровадити аварійні відключення світла вже 15 травня [ Редагувати ]
В Україні у вечірні години пік для споживачів можуть запровадити аварійні відключення світла. Про це свідчить допис "Укренерго" в Telegram..
При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 - 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.
При цьому зазначається, що у середу, 15 травня, з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
Раніше ми писали про те, що в Києві та ще чотирьох областях скасовують екстерні відключення світла.
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