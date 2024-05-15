В Україні у вечірні години пік для споживачів можуть запровадити аварійні відключення світла. Про це свідчить допис "Укренерго" в Telegram..

При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 - 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.

При цьому зазначається, що у середу, 15 травня, з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Раніше ми писали про те, що в Києві та ще чотирьох областях скасовують екстерні відключення світла.