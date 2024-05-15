Обстріл Миколаєва: є постраждалі [ Редагувати ]
У середу, 15 травня, через обстріл Миколаєва є постраждалі. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх.
Зазначимо, що війська рф з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаїв.
Раніше ми писали про те, що відбувається на Харківському напрямку зараз.
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