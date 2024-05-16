58 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за останню добу. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. Зокрема, продовжують операцію у прикордонні Харківщини. За повідомленням Генштабу, сили оборони провели контратаку в районі Вовчанська.

Важкі бої точаться на Куп'янському та Лиманському напрямках. Найбільше ворожих атак, а саме 20, наші Сили оборони відбили на Покровському відтинку. Окупанти не полишають спроб прорватися до Курахового. Генштаб звітує про сім ворожих штурмів там.

Більше про чергову фронтову добу на українському сході - далі в нашому огляді.

Харківський напрямок - вкрай складний. Ворог намагається там наступати. Проте плани росіян максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - наші оборонці зірвали, констатують у Генштабі. Українські підрозділи тримають противника під вогневим контролем.

Ігор Клименко, голова МВС України:

У північній частині Вовчанська, де тривають активні бойові дії, російські військові беруть цивільних жителів у полон. До сьогодні на тій ділянці також тривала евакуація: Національна поліція України не припиняла вивозити людей, попри всі загрози та під обстрілами. Нині, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.

А це кадри знищення та взяття в полон вояків рф. Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів Харківщини. Під час операції чотирьох окупантів, які засіли в цивільній будівлі, ліквідували. Двоє поповнять наш обмінний фонд.

А на цьому відео бригади Гвардії наступу "Помста": відбиття російського штурму південніше села Вільшана та Лиману Першого. Наші воїни знищують російську бойову машину піхоти та ворожих солдатів.

Водночас триває евакуація цивільних із зони бойових дій. Людей вивозять до безпечніших місць.

-У вас там чоловік остався, так? - Так. Чоловік. - Ми його заберемо!

Важко й на Луганщині. Ворог щодня поливає вогнем деокуповані міста й села.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Б'є з артилерії та мінометів, постійно застосовує безпілотники. Мова йде про Стельмахівку, Куземівку, Невське, Новолюбівку. В останніх двох селах залишається місцеве населення. Так, учора на території Невського пролунали кілька вибухів. Пошкоджені чотири будинки. Кілька снарядів розірвалися на околицях населеного пункту поблизу раніше зруйнованих будівель. У житловій забудові сусідньої Новолюбівки вибухнуло тричі. Наслідки уточнюються. Попри постійні обстріли, і, відповідно, руйнації, допомога жителям цих сіл не припиняється. Зокрема, й у частковій відбудові їхніх будинків.

А на відео від воїнів 81-ї окремої аеромобільної з-під Білогорівки безпілотник скидами знищує ворожу техніку та живу силу.

Мінусують ворожих армійців по всьому Лиманському напрямку. На відео оборонців бригади "Азов" з-під Тернів - методично й влучно прилітає по бліндажах та сховках окупантів.

На Краматорському напрямку сили оборони теж стримують атаки росіян. Під Часовим Яром спецпідрозділ "Кракен", маневруючи під постійними обстрілами ворожої артилерії, працює на ураження окупантів.

Намагаються штурмувати росіяни й на Покровському відтинку. Та отримують гідну відсіч. Тривають бої й на Курахівському. Це кадри наших захисників з-під Новомихайлівки - знищили 11 одиниць техніки. Це робота десантників 79.

За даними Генштабу ЗСУ:

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка-Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине-Старомайорське Сили оборони стримують ворога. На цей час утрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

Росіяни продовжують терор мирних. За минулу добу на Донеччині загинуло двоє людей. 6 населених пунктів зазнали нищівних обстрілів.

Триває евакуація з прифронтових міст. Зокрема, з Часового Яру. Його ворог руйнує щодня. Скидають снаряди з FPV-дронів просто на мирних жителів, полюють також на автівки з гуманітаркою.

Сергій Чаус, начальник Часовоярської МВА:

Обстріли не зупиняються ні на хвилину. Місто вже забуло, що таке тиша… У місті постійно летить, вибухає і постійно чутно дзижчання дронів.

Попри це, у громаді досі залишається понад 670 людей. Їх вивозять силами військової адміністрації та волонтерів.

Олена, жителька міста Часів Яр:

Лично я и моя семья будем эвакуироваться. Уже нашли место. Но пока держимся. Надеемся конечно, что не прийдется эвакуироваться. Как и все.

Більшість тих, хто не виїхав - люди літнього віку. Та єдиний спосіб уберегти життя - це евакуація.