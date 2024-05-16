"Ціллю окупантів було мирне, цивільне населення": Синєгубов про обстріл села Вовчанської громади [ Редагувати ]
Ціллю окупантів було мирне, цивільне населення. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Фактично це був один із пунктів, куди ми звозили людей під час евакуації. Після того ми їх перевозили до Харкова і там ще вчора була велика кількість людей. Це ті люди, які виїжджали з своїми речами, близькими, дітьми", - зазначив Синєгубов.
Він додав: "Там стався жахливий терористичний обстріл касетними боєприпасами і ціллю окупантів було мирне, цивільне населення. Їм треба було завдати максимум урону нашим людям. На щастя, лише 4 людини отримали поранення. Якби це було вчора, то десятки людей стали б жертвами такого обстрілу".
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