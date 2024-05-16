Бронювання спеціалістів - законне право бізнесу. Це дозволяє бізнесу розвиватись, працювати і виплачувати заробітню плату, наповнювати бюджет завдяки податкам. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

"Бронювання спеціалістів - законне право бізнесу. Це дозволяє бізнесу розвиватись, працювати і виплачувати заробітню плату, наповнювати бюджет завдяки податкам. Якщо говорити про сам алгоритм бронювання, то зараз згідно постанови Кабміну №76 діє такий алгоритм: спочатку підприємство має бути визначене критично важливим для функціонування економіки, потреб населення. Потім підприємство звертається у відповідний центральний орган виконавчої влади або ОВА з наданням списків військовозобов'язаних для бронювання, а орган вже напрявляє напряму в Генштаб ці списки з аргументацією. генштаб робить перевірку і направляє лист погодження цього списку Мінекономіки, а Мінекономіки вже після перевірки правових підстав для бронювання видає наказ", - зазначив Фоменко.

Він додав: "Окрім того, що є нормативна база, яка регулює можливість підприємств отримати статус критично важливих, а потім можливість бронювання, є й суспільно резонансні ситуації. В даному випадку цей наказ набув такого суспільного резонансу для того, щоб не розколювати суспільство. Міністр прийняла рішення анулювати наказ і розібратись по кожному підприємству в цьому наказі окремо. Цей наказ буде анульовано, а по іншим підприємствам буде прийняте окреме рішення".