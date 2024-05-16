Вже з 10 кілометрової зони уздовж кордону на Сумщині влада радить виїжджати мешканцям. Зокрема, з міст Білопілля та Ворожби. Прикордонна область потерпає від російських обстрілів та спроб заходу ДРГ. Посилила тривожність жителів і заява Кирила Буданова в інтерв'ю про можливий наступ на північно-східну область після атаки Харківщини. Утім, наразі активності ворога на рубежах Сумщини не спостерігається.

Ольга, жителька Сумської області:

Тяжело перенесла переїзд, було погано, і зупинялися, і блювота була. Людині - 88 років, куди їхати?

Знесилена літня жінка не випускає руки своєї онуки. Родина хвилюється, як бабуся витримає подальшу евакуацію.

Ольга, жителька Сумської області:

Та нічого, я думаю, що видержимо, ми далі їдемо.

Меншому сину Алли - півтора року. Старшому - трохи більше, він розпаковує свій гуманітарний подарунок і по-дитячому радіє. А мама оговтується від пережитого.

Алла, переселенка з Білопілля:

Коли не особо так бахкало, мене не заділо, я сиділа дома, як тільки попало недалеко від мого дома, в сусіднім городі, я злякалась, вирішила забрати своїх дітей і поїхати в Суми.

Уже кілька днів триває евакуація жителів Білопілля та Ворожби, що неподалік кордону з рф. Спершу люди виїжджали своїм транспортом. Згодом організували автобуси. Людмила з донькою також вирушили в дорогу.

Людмила Бехеленко, переселенка з Білопілля:

Коли був прильот рядом, у нас повилітали вікна, я вже… Сил уже не хватає. Ми не знаємо, що нам ждати завтра, ми ідемо на роботу, боїмося, ідемо в магазин, боїмось кудись вийти - страшно, просто страшно. А дитину залишать саму, так тим паче. І сидиш між 2 стін, і як тільки тривога - біжиш в підвал.

Жінка працює на пошті, і нині дуже переймається, чи матиме надалі роботу.

Людмила Бехеленко, переселенка з Білопілля:

Зараз у мене відпустка щорічна, далі мені сказали, можна буде написати своїм коштом, а далі буде видно, можливо, все-таки буду оставатися тут і шукати нову роботу.

У Сумах евакуйовані жителі вирішують: їхати далі чи оселитися в обласному центрі.

Тетяна Гапон, начальник управління соцзахисту населення Сумської РДА:

Реєструють на міжнародну допомогу, яку люди отримують, і на евакуаційний транспорт, якщо люди будуть їхати далі на Київ, Полтаву, Дніпро Харків. А на сусідньому столику проводиться реєстрація на поселення в місцях компактного проживання. Це будуть гуртожитки зі зручностями, окремі кімнати, душові й кухні, є можливість, де приготувати поїсти.

Пан Микола виїжджає вже вдруге. Розповідає: йому потрібна постійна медична допомога - має хронічну недугу.

Микола Чепурний, переселенець з Білопілля:

Жили на кордоні, якраз 500 м от границі. Виїхав в Білопілля, квартиру зняв, з Білополя тепер буду їхати, куди не знаю. Поки тут гемодіаліз работает - буду тут.

По Білопіллю росіяни стріляють з початку великої війни, але цьогоріч по місту гатять майже цілодобово. Зруйновані адміністративний центр, цивільна інфраструктура. Загинуло багато жителів.

Юрій Охріменко, переселенець з Білопілля:

Артилерія - раз, РСЗВ - два, КАБи - три, все, що може летіть, навіть й безпілотники. Як уже почув, що воно засвистіло, то уже знаєш, що воно минуло тебе.

Після масованого удару КАБами жити в місті стало неможливо.

Олександр Поддуєв, переселенець з Білопілля:

Магазини всі позакривалися, хто його зна, де й що купити, банки закриваються, пошта учора теж закрилася, ані пенсій отримати, нічого. Люди, які залишилися, вони також ризикують, а на що вони сподіваються, не знаю.

Нині багато білопільців погодилися на евакуацію. Декому довелося покинути не тільки дім, а й хатніх тварин.

Наталія Поддуєва,​ переселенка з Білопілля:

В нас коли "Гради" - сильно таке було, і хата ходором ходить, і сильно потріскався фундамент, дуже сильно. Було 2 кози, ми віддали їх, кіт кішечка вже старенька, сказала сусідка, буду доглядати… Город встигли посадить, виросли вже навіть й огірки, і хотіли помідори висаджувати й насадив чоловік рози. Ми все закрили й поїхали.

Крім обстрілів, чимало проблем додають і російські ДРГ. Утім, суттєвих успіхів у противника наразі не спостерігається, запевняє обласна влада.

Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації:

Ударних угруповань сьогодні наша розвідка не фіксує, але ви маєте розуміти, що сьогодні ведуться сучасні бойові дії, і маневрові дії, і для того, щоб створити такі угруповання, багато часу не треба. Збройні сили готові, ті угруповання, які є в області, готові дати відсіч.

Крім того, наголошує керівник військової адміністрації, у регіоні зводять фортифікації. Частина вже готова.

Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації:

Ми будуємо 3 лінію, Сумська адміністрація, військові підрозділи, які спеціально для цього виділені, вони будують 1 і 2, бо там велика загроза для будівництва. Я інформацією володію, що ця система побудована, зараз вона вдосконалюється, покращується.

Тим часом в обласному центрі з'явилися перші модульні укриття. П'ять бетонних сховків звели у найбільш людних місцях.

Упродовж тижня із Сум до столиці курсуватиме додатковий потяг. Він зупинятиметься, зокрема й на станціях Білопілля та Ворожби, звідки евакуюються цивільні.