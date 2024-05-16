Рішення Конгресу, яким адміністрації Байдена надана можливість конфіскації російських активів - це, безумовно, дуже гарний крок і сигнал іншим державам. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Рішення Конгресу, яким адміністрації Байдена надана можливість конфіскації російських активів - це, безумовно, дуже гарний крок і сигнал іншим державам, які тримають російські активи, що це важливо і законно, що це варто робити. Але потрібно пам'ятати дві речі: перше - це дозвіл адміністрації прийняти таке рішення, тобто рішення про конфіскацію в США ще не прийнято. І друге - у будь-якому випадку США налаштовані приймати рішення синхронно з партнерам по G7", - зазначив Малюська.

Він додав: "Це буде скоординоване рішення G7 і, найімовірніше за все, рішення буде прийнятне на саміті керівників G7 в Італії, який пройде в червні цього року. Далі буде імплементація цього рішення, треба буде приймати законодавчі акти. Зараз ми на дуже активній фінальній стадії домовленостей щодо того, яке рішення буде прийняте в червні. Якщо це не буде повна конфіскація одразу ж у червні, ми просимо наших партнерів передбачити це і зробити повну конфіскацію на якомусь наступному етапі".