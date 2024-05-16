Конфіскація активів рф: Малюська розповів на якій стадії процес [ Редагувати ]
Рішення Конгресу, яким адміністрації Байдена надана можливість конфіскації російських активів - це, безумовно, дуже гарний крок і сигнал іншим державам. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.
"Рішення Конгресу, яким адміністрації Байдена надана можливість конфіскації російських активів - це, безумовно, дуже гарний крок і сигнал іншим державам, які тримають російські активи, що це важливо і законно, що це варто робити. Але потрібно пам'ятати дві речі: перше - це дозвіл адміністрації прийняти таке рішення, тобто рішення про конфіскацію в США ще не прийнято. І друге - у будь-якому випадку США налаштовані приймати рішення синхронно з партнерам по G7", - зазначив Малюська.
Він додав: "Це буде скоординоване рішення G7 і, найімовірніше за все, рішення буде прийнятне на саміті керівників G7 в Італії, який пройде в червні цього року. Далі буде імплементація цього рішення, треба буде приймати законодавчі акти. Зараз ми на дуже активній фінальній стадії домовленостей щодо того, яке рішення буде прийняте в червні. Якщо це не буде повна конфіскація одразу ж у червні, ми просимо наших партнерів передбачити це і зробити повну конфіскацію на якомусь наступному етапі".
по темі
Після 12 років Сергія Шойгу замінить у цьому кріслі Андрій Бєлоусов. А Шойгу тим часом замінить Миколу Патрушева на посаді секретаря Ради безпеки рф. Тож що саме зміниться з рокіровкою основних фігур у російській оборонці? Дізнавалися наші кореспонденти.
На сьогодні з точки зору міжнародного права є декілька механізмів, які можуть забезпечити передачу заморожених активів країни-агресора на адресу країни-жертви
Щоб зберегти життя бійців, їх продовжують навчати у підрозділах, навіть на фронті. Руслан Смєщук розкаже докладніше.
Там стався жахливий терористичний обстріл касетними боєприпасами і ціллю окупантів було мирне, цивільне населення
Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватись