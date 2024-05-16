Заради нелегального перетину кордону чоловіки призовного віку йдуть на чималий ризик та авантюризм. До того ж коштує такий екстрим ще й шалених коштів. При цьому стовідсоткових гарантій на шлях до Європи не дає ніхто. А в підсумку - перебіжчики платять власним життям. Лише в одній річці Тисі зафіксували вже 29 трагічних випадків під час спроби втечі з країни.

На який екстрим готові перебіжчики, щоб перетнути кордон, скільки коштує таке "задоволення" та до яких схем вдаються? - знає Ольга Лучек, вона якраз вирушила з прикордонниками у черговий рейд.

А хто-хто в рукавичці? 9 чоловіків в одній автівці намагаються незаконно перебратися через українсько-румунський кордон. Крім пасажирів тут ще й провідник та водій. За можливість проїхатися з триярусним "комфортом" кожен виклав по 10 тисяч євро. Та доїхати до місця призначення не вдалося.

Порушники кордону - креативлять від душі. Хтось наряджається в жіноче вбрання, хтось вигадує різноманітні болячки, а хтось обзаводиться дітьми. Пішки через гори або ж уплав гірськими стрімкими річками. І всі намагаються максимально вдосконалити план. А ще платять космічні суми. Як, приміром, ось ці затримані - за одинадцять тисяч доларів організатор обіцяв омріяне закордоння та ще й на додачу медичні документи.

За час воєнного стану викрито 450 таких злочинних організованих груп, які обіцяли чоловікам сприяння в незаконному перетині кордону.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Яким вони платять кошти, і це власне сумно, бо замість того, щоб підтримати Україну, Сили оборони нашої держави, для того, щоб зробити все, щоб Україна вистояла, такі порушники збагачують криміналітет, збагачують злочинні організовані групи, яким вони платять кошти й досить не маленькі.

І от за такими схемами лише до сусідньої Румунії з 24 лютого 2022 року вдалося втекти одинадцятьом тисячам українських чоловіків призовного віку.

Ольга Лучек - кореспондентка:

На цій зеленій ділянці прикордонники щодня фіксують спроби незаконної втечі. А все тому, що до сусідньої країни - тут рукою подати. Кілька сотень метрів - і ось там уже Румунія. А це означає, що можна сказати, ми зараз на одному із найпопулярніших маршрутів серед охочих уникнути від мобілізації.

Андрій Тхір, перший заступник начальника відділу прикордонної служби "Красноїльськ":

Понад 20 порушників державного кордону - це тільки протягом лише однієї доби затримано моїм підрозділом. У зв'язку з розвитком соцмереж є багато відео в ютубі, тіктоці як просто перетнути державний кордон якщо ти хочеш уникнути мобілізації чи просто попасти за кордон, як показує практика не так все просто

А іноді прикордонники просто рятують життя. Як ось цих відчайдухів днями зняли з крутих схилів. Туристи з Київщини, Харківщини, Запоріжжя та Рівненщини намагалися штурмувати шлях до Європи через гори.

Найчастіше, організатори незаконного трафіку - навіть не контактують зі своїми замовниками.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Переписуються в месенджерах, контактують через інші соціальні мережі, отримують інструкції й власне за ці інструкції вони платять кошти. Організатори їм прокладають маршрут умовно по карті, інколи людина дивується, що вона стоїть на березі гірської річки, а його ніхто про це не попереджав. І людина розуміє, що вона немає тих достатньо фізичних сил, щоб це здійснити.

І якраз найбільше трагічних випадків на річці Тиса. Ось на цьому відео витягають тіло потопельника. Загиблий - 42-річний житель Закарпаття. І це вже 29-та смерть від початку великої війни.

Ділки про ризики своїх клієнтів зазвичай не попереджають. Прикордонники показують нам місця, якими найчастіше користуються втікачі.

- Отож ми зараз вирушаємо на патрулювання. Так? - Так, для вашої безпеки потрібно надіти шолом, готові вирушати. Ви сідаєте першою. Ось на цій ділянці тільки за минулу добу впіймали 18 порушників кордону.

Руслан, прикордонник:

Ділянку ми охороняємо цілодобово, безперервно, за допомогою транспортних засобів для мобільності прикордонотрядів, використовуємо автомобілі, квадроцикли, а також вертоліт і БпЛА.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Спроби у нас постійно, щоденно, цілодобово, і вдень, і вночі, так зараз ми спостерігаємо певне збільшення, і протиправної діяльності, і кількості спроб порушень державного кордону, тому всіма наявними, використовуємо по максимуму технічні засоби охорони кордону.

І під час нашого патрулювання - помітили імовірних порушників.

На перевірку вирушив наряд.

Степан Гонтарук, курсант Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького:

Я приїхав сюди на стажування, це один із найінтенсивніших напрямків. - Вже багато порушників кордону вдалося піймати? - Так, доволі є. Ми були в наряді й побачили в тепловізор рух ухилянтів, почали їх чути.

Зрештою спроба перехитрити прикордонників для всіх закінчилася поразкою.

Степан Гонтарук, курсант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького:

Ну, по-перше, вони були незадоволені, а як щодо грошей, то суми там різноманітні, від 5 до 10 тисяч доларів, і я думаю, що більше.

Часто організатори звертаються до і місцевих жителів, які добре знають місцевість.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Вони, на жаль, сприяють незаконній діяльності, намагаються водити, знають певні дороги, але також з цими каналами переправлення ми успішно протидіємо їм і боремося з ними.

За спробу незаконно перетнути кордон - покарання не кримінальне. Адмінвідповідальність та штрафи - чималі. А от організатори - можуть кілька років провести за ґратами.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Це кримінальна відповідальність, стаття 332 кримінального кодексу України, і там покарання позбавлення волі від 3 до 9 років.

Прикордонники ж попереджають, відповідальності нікому не уникнути. Вони на варті - цілодобово.