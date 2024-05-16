Зараз відбувається процес підключення адміністраторів Центрів надання адмінпослуг до системи. Ця послуга нова і не специфічна для ЦНАПів. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

Ми не розуміємо поки що яку кількість осіб можемо очікувати по внесенню даних військовозобов’язаних. Але будемо своєчасно реагувати, щоб справлятися з такими чергами.

Наразі вже відбувається підключення адміністраторів до системи й працівники оперативно вноситимуть дані.

Військовозобов’язаний у ЦНАПі має мати при собі документ, який посвідчує особу, будемо пересвідчуватися що це ця людина. Будемо вносити дані, які передбачені системою. Зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи. Ця послуга нова, вона не специфічна для ЦНАПів.

Нагадаємо, що наразі Кабмін ще не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем. Навчання адміністраторів теж не проводили.

Уряд також несе відповідальність за організацію механізмів оновлення даних громадянами впродовж двох місяців через ЦНАПи та електронний кабінет.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що частина роботи з оновлення даних військовозобов’язаними буде у зоні відповідальності Центрів надання адміністративних послуг.

Раніше "Подробиці" писали про те, хто отримає відстрочку та буде заброньований від мобілізації.