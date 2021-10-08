Встигнути за два дні. Останні кілька тижнів бізнес та громадські організації - штурмують державних реєстраторів. Усі поспішають повідомити про своїх кінцевих власників. Тим, хто не встигне, уже після 10 жовтня загрожують чималі штрафи. Люди скаржаться, мовляв, часу - замало, а сама процедура - це бюрократичне знущання.

ЦНАПи з усіх боків оточені людьми. Така ситуація - майже біля кожного відділення по всій країні. Стоять представники компаній і громадських організацій. Вони намагаються потрапити до державного реєстратора. Чергу займають ще вдосвіта.

Людмила, жителька Івано-Франківська:

Здаю звіт про кінцевих бенефіціарів.

Жінка говорить за кадром... показує вчорашню кілометрову чергу біля ЦНАПу

О, такий добрий ранок Україна, Івано-Франківськ, дуже знаково під державним прапором зібралася черга на виконання закону…

Ідеться про закон, ухвалений парламентом наприкінці 2019 року - для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Головна новація - усі юридичні особи, серед них і товариства з обмеженою відповідальністю, громадські й благодійні організації, приватні підприємства, фермерські господарства - повинні надати структуру власності компаній та вказати фактичних власників фірм, які їх контролюють. І встигнути треба до десятого жовтня. Інакше - штраф до п'ятдесяти тисяч гривень.

Леся, жителька Івано-Франківська:

Я вважаю, що потрібно більше часу надати, тому що люди не встигнуть це зробити.

Пані Леся - голова гаражного кооперативу, вже кілька днів намагається здати документи. Приходить за кілька годин до відкриття, але щоразу застає кілометрову чергу. Каже: не розуміє, як їхній кооператив може бути причетним до відмивання корупційних коштів.

Леся, жителька Івано-Франківська:

І я вважаю, що це потрібно великим підприємствам здавати, а такі, які мають по одному власнику - цього не потрібно. Тому що ці дані є і так внесені. Це є повторення одного і того ж самого.

Подавати відомості мають і так звані "сплячі" компанії, які давно вже не працюють. Петро Васильович якраз власник такої. Про те, що теж має надати таку інформацію, дізнався випадково. І таких, як він - у черзі половина.

Петро, житель Івано-Франківська:

Раніше надсилали письма, то я знав, а тепер. Електронне. Аби щось зробили якось, а то наперед чекаєш холодно і вже дивіться скільки людей чекає.

Людмила, бухгалтерка фірми:

А я тут стою... по що? мені не зрозуміло чому ми рухаємося цим шляхом. Невже не можна елементарні речі привести до цивілізованого варіанту.

У Центрі надання адмінпослуг кажуть: вони фізично не встигають усіх прийняти.

Богдан Питель, керівник Центру надання адміністративних послуг в Івано-Франківську:

Не у всіх громадах є державні реєстратори, як по бізнесу, так і по нерухомості. Основна проблема в тому, що надзвичайно велика кількість людей суб'єктів господарювання активізувалися останні тижні, останні дні.

Не зверталися раніше - бо просто не знали. Тож усі й кинулися в останні дні. Щоправда, здати документи можна і через приватних нотаріусів. Але - це коштує недешево.

Любов, бухгалтерка:

Боже, там такі гроші платити. Три-чотири тисячі.

Загалом в Україні на сьогодні понад мільйон юридичних осіб, які повинні подати відомості про кінцевих бенефіціарів. Станом на четвер це зробили тільки трохи більше як сто сімдесят тисяч. Що всі не встигнуть - зрозуміло було й раніше, кажуть експерти.

Тому ще в липні в парламенті зареєстрували законопроєкт, який мав продовжити термін подання. І сьогодні - в останній день - депутати законопроєкт таки ухвалили.

Ігор Фріс, народний депутат України:

Це полу міра, і ми виходимо з тим, що потрібно внести зміни враховуючи ці величезні черги, які стоять під ЦНАПами, до нотаріусів цілодобово. Нам треба скорегувати закон і визначити, що певні юридичні особи, де власники й кінцеві бенефіціари - фізичні особи.

Якщо закон таки змінять, то кількість тих, хто має подати інформацію в державні органи, скоротиться в рази. Зі списку вилучать громадські організації, благодійні фонди, гаражні кооперативи та садові товариства.

Однак вже сьогодні надвечір у Мінюсті повідомили - нарахування штрафів розпочнеться з грудня, а не з 11 жовтня.