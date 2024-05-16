На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на великі втрати, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Закріпитися не вдалося ворогові. Там ідуть контактні бої і не тільки контактні. Звідти зараз вибивають ворога наші сили. Скоріш за все, ворог і не планує в самому Вовчанську закріплюватися. Вони зацікавлені в тому, щоб витіснити звідти наші сили. І взагалі зруйнувавши Вовчанськ, почати закріплюватися десь на 2-3 км південніше.

Такий намір є у ворога. Якби вони мали успіх, далі намір у них рухатися у бік населеного пункту Білий Колодязь. Цей намір не дають реалізувати. Там є запеклий опір зараз наших військ. Ймовірно, так може скластися, що найближчим часом російська війська спробують або підкинути підкріплення до своїх сил під Вовчанськ. Або не виключено, що вони можуть розтягти лінію оборони українських військ на Харківщині та проводити певні дії відволікаючого характеру, але все ж наступальні у бік Козачої Лопані. Така ймовірність є.

Тому саме для цього українські сили сконцентровані на тому, щоб наносити максимальні втрати, аби ворог вимушений був скеровувати свої сили саме на ті напрямки, де вони несуть втрати, і відповідно, аби вони швидше закінчувалися.

Зараз є певна активність, яка спостерігається в районі Грайворона, у бік Сумської області. Також дещо в районі Суджи, але це в меншій кількості війська. Так само вони демонструють там певну активність, ймовірно для відволікання уваги, оскільки розуміють, що з Вовчанськом може не вийти", - розповів Олександр Мусієнко.