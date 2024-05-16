Як убиває російський терор. Це питання обговорили політикознавці за круглим столом. Йшлося, зокрема, про розмаїття методів, якими кремль тисне на країни Європи. Фахівці кажуть, слово "терор" пов'язане не лише з політикою, подекуди він проявляється і в релігії. Як росія намагається маніпулювати світом? І як протистояти цьому? Далі в наступному матеріалі.

У Києві відбувся круглий стіл "Як убиває російський терор?"

росія - держава-терорист. І свою агресію вона ширить і на Україну, і на весь світ - наголошують учасники круглого столу "Як убиває російський терор: передумови, загрози та виклики".

Анатолій Курносов, аналітик Центру політичних студій "Доктрина":

Тиск він навіть спрямований зараз не на Україну. А спрямований на країни Заходу. Для того, щоб залякати Захід. Для того, щоб Захід припинив підтримувати Україну. Або ж принаймні зменшити той рівень підтримки.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Видання "Телеграм" опублікував матеріали, в якому зазначили про те, що росія за допомогою терористичної "Вагнер-групи" здійснює за допомогою людей теракт на території Сполученого Королівства.

Щоб населення самої росії не засуджувало злочинні дії Кремля, усередині країни-агресорки діє потужна пропагандистська машина. Продукуються міфи про велич батьківщини, замовчуються економічні проблеми. А ще чиниться внутрішній терор - розповідають експерти. Головна мета - залякати своїх же.

Євген Магда, директор Інституту світової політики:

Зауважте, що російські медіа навколо теракту в Кросу влаштували повноцінну кампанію з усіма дотриманнями християнських традицій до смертей і 9 днів, і 40 днів після теракту. Але при цьому точних цифр загиблих там намагаються не називати. А інтерв'ю з людьми, які стали жертвами теракту, намагаються не поширювати.

Олександр Саган, завідувач відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України:

Після кожних виборів або акцій влади, коли її треба відвернути увагу і коли раптом вибухають будинки й під'їзди. Є навіть таке поняття, як "радянський цукор". І є міжнародні аспекти - це підтримка росією релігійних і етнічних рухів, які в усьому світі визнані як терористичні.

Релігія стала в руках кремлівської влади одним із найпотужніших інструментів впливу, наголошують учасники круглого столу. На зразок Ісламського тероризму москва впроваджує свій власний "православний тероризм".

Олександр Саган, завідувач відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України:

Напрям, який розробляє Олександр Дугін, який говорить, що релігія - єдиний оплот добра, бо все інше захоплено дияволами. І росія має захищати цей оплот і це островок божественного, як вони називають, і шляхом вбивання інших тих, хто не згоден із ними. А також характеристика війни, як священної війни. А ще вони придумали унікальну річ - прощення гріхів для тих, хто прийде убивати українців.

Релігія й політика, економіка та культура. Російський терор, наче вірус, проникає скрізь, зазначають експерти. Але наголошують - цьому потужному монстру можна протистояти. Для початку треба, щоби світова спільнота усвідомила: маємо справу не з цивілізованою державою, що прагне миру, а з країною-терористом.