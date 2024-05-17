Усик - Ф’юрі: де та коли дивитися бій в Україні [ Редагувати ]
Бій у надважкій вазі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня у Ріяді, Саудівська Аравія. Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше ніж о 1:30 за київським часом.
Вечір боксу відбудеться на Kingdom Arena, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також титул WBC британця.
Усик – Ф’юрі: де дивитися
Пряму трансляцію поєдинку Усик – Ф’юрі любителі боксу на території України зможуть подивитися наплатформі Megogo.
Бій для користувачів в Україні буде доступний за платною підпискою на медіасервісі. Подивитися бій Усик – Ф’юрі можна буде за передплатами Легка, Оптимальна, Максимальна та Спорт.
Також історичний вечір боксу у Ріяді транслюватиме стримінговий сервіс DAZN за системою PPV (плати й дивись). Для України ціна за перегляд становить 790 грн.
Андеркард бою Усик – Ф’юрі 18 травня
Джей Опетая (Австралія) – Майріс Брієдіс (Латвія);
Джо Кордіна (Велика Британія) – Ентоні Какаче (Ірландія);
Агіт Кабаєл (Німеччина) – Франк Санчес (Куба);
Сергій Ковальов – Робін Сафар (Швеція);
Марк Чемберлен (Велика Британія) – Джошуа Вагаб (Нігерія);
Даніель Лапін (Україна) – Октавіу Пудівітр (Португалія);
Мозес Ітаума (Велика Британія) — Ілья Мезенцев (Німеччина);
Девід Н’їка (Нова Зеландія) – Міхаель Зайтц (Німеччина);
Айзек Лоу (Велика Британія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан).
Переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті. Востаннє титулом абсолютного чемпіона у гевівейті володів Леннокс Льюїс, коли переміг у 1999 році Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли три пояси WBA, WBC та IBF.
по темі
Культовий американський боксер Майк Тайсон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті
Олександр Усик ефектно з'явився на пресконференції під хіт Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан"
Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до чемпіонату Європи 2024 року
Український легковаговик Василь Ломаченко (18-3; 12 КО) переміг у головній події боксерського вечора в Перті (Австралія)
Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг співвітчизника Хайме Мунгію. 12-раундовий поєдинок, що проходив у Лас-Вегасі (США), завершився одноголосним рішенням суддів. Альварес зберіг титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі