Помер зірка фільмів "Титанік" і "Володар перснів"

Британський актор Бернард Хілл, найбільш відомий за своїми ролями у фільмах "Титанік" (Titanic, 1997) та кінотрилогії "Володар перснів" (The Lord of the Rings), помер у віці 79 років