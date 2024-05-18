Помер Дебні Коулмен, який зіграв у фільмі "Тутсі" та серіалі "Підпільна імперія" [ Редагувати ]
Американський актор Дебні Коулмен помер у віці 92 років. Він запам'ятався ролями комедійних злодіїв та підлих босів. Володар "Золотого глобуса" та премії "Еммі" у 2014 році отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді.
Дебні Коулмен мирно помер удома в Санта-Моніці (штат Каліфорнія), повідомила його дочка Квінсі Коулмен. Причина смерті не уточнюється.
Дебні Коулмен народився в Остіні (штат Техас). Навчався у Військовому інституті Вірджинії та в Університеті Техасу. Був призваний до армії у 1953 році і служив у Європі.
Отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у серіалі "Історія Слепа МакСвелла" (1987-1988), премію "Еммі" за роль другого плану в серіалі "Поклявся мовчати" (1987) та дві премії Гільдії акторів за серіал "Підпільна імперія" (Кращий акторський склад, 2010-2014).
Серед інших його відомих робіт - ролі у фільмах "З дев'яти до п'яти" (1980), "На Золотому ставку" (1981), "Тутсі" (1982), "Військові ігри" (1983), "Будинок там, де серце" (1990), "Вам лист" (1998).
Дебні Коулмен
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