Щорічний рейтинг найбагатших людей Великої Британії опублікувала газета The Sunday Times. За рік сукупні статки 350 британських багатіїв зросли на 16% і склали 795,4 млрд фунтів стерлінгів ($1,006 трлн). При цьому кількість мільярдерів зменшилась зі 177 до 165 - це найпомітніше річне скорочення за всю 36-річну історію рейтингу.

Перше місце серед найбагатших британців посів власник індійської фінансово-промислової групи Hinduja Group Гопі Хіндуджа та його родина (37,2 млрд фунтів стерлінгів).

На другому місці розташувався фінансист сер Леонард (Льон) Блаватник (29,2 млрд фунтів стерлінгів), який контролює Warner Music Group.

На третьому місці - засновники компанії Reuben Brothers брати Девід та Саймон Рубени (25 млрд фунтів стерлінгів).

На 245-му рядку рейтингу знаходяться прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті (651 млн фунтів стерлінгів).

258 місце серед найбагатших людей Сполученого Королівства займає король Чарльз III (610 млн фунтів стерлінгів).

Також до рейтингу увійшли музиканти Пол Маккартні та його дружина Ненсі (165-е місце, 1 млрд фунтів стерлінгів), Елтон Джон (291-е місце, 470 млн фунтів стерлінгів), Мік Джаггер і Кіт Річардс (займають 315-й та 319-й рядки з приблизно 415 млн фунтів стерлінгів), письменниця Джоан Роулінг (175-е місце, 945 млн фунтів стерлінгів), композитор Ендрю Ллойд Веббер (282-е місце, 513 млн фунтів стерлінгів).

Як зазначають упорядники списку, до нього можуть бути включені як піддані Сполученого Королівства, так і іноземці. Для включення до списку не обов'язково постійно мешкати в країні та мати статус податкового резидента.

У наш час глобалізації, коли Лондон вважається центром нової фінансової еліти, ми також включаємо людей, які перебувають у шлюбі з британцями, мають тісні зв'язки з Британією, маєтки та інші активи або хто підтримував британські політичні партії, інститути чи благодійні організації.

Зі списку зазвичай виключають осіб, які не мають британського підданства та виїхали зі Сполученого Королівства.

Раніше Forbes опублікував рейтинг ТОП-10 спортсменів з найвищими заробітками.