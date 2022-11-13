На аукціоні Julien's в Нью-Йорку продали жовто-блакитні гітари Gibson, які належать славетним музикантам, у тому числі Полу Маккартні. Про це повідомляє аукціонний дім Julien's.

Кошти від продажу інструментів підуть на допомогу Україні.

Майстри Gibson Luthiers випустили обмежену серію електрогітар Guitars For Peace Les Paul Custom, які спеціально пофарбовані у жовто-блакитні кольори українського прапора. Ці інструменти, що належали таким славетним музикантам, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та Rolling Stones, продали на аукціоні 12 листопада.

За даними Julien's, наприклад, інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисячу доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів. Кошти від аукціону обсягом 100% підуть на поточні гуманітарні потреби народу України, а також на відновлення у країні музичних проєктів після закінчення війни Росії проти України.

Гітари підписані зірками-виконавцями, крім автографів, на них нанесено різніманітні малюнки - білі голуби з оливковими гілками, символ миру (peace).

На аукціоні також продавались книги з автографами Пола Маккартні, The Rolling Stones, Слеша, Фера Олвери з Maná, Найла Роджерса з Chic, Марка Нопфлера, Лзі Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Мейсі Пітерса, Палома Фейта, "Шарлатани", "Вакцини", "Тойя", "Мій хімічний роман", актора Джейсона Момоа та ін.