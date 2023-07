Британський співак і композитор Елтон Джон провів свій останній концерт у рамках прощального турне. 76-річний британський музикант завершив шоу піснею Goodbye Yellow Brick Road з альбому 1973 року.

Концерт відбувся на стадіоні Tele2 Arena у Стокгольмі (Швеція). Елтон Джон перед завершенням підтвердив, що "більше ніколи не вирушить у турне", але не виключив чогось "разового" колись у майбутньому. Співак подякував своїм фанатам:

У мене була чудова кар'єра, в яку неможливо повірити. 52 роки чистої радості грати музику... Грати для вас, хлопці, було для мене джерелом цілющої сили, ви були просто чудові, дякую вам. Я ніколи не забуду вас.

Прощальне турне Farewell Yellow Brick Road Tour розпочалося у 2018 році. За цей час Елтон Джон дав 330 концертів. Збори, за даними The Sunday Times, перевищать $1 млрд. Ще коли співак дав 278 концертів, його гастролі були визнані найкасовішими в історії. На той момент зібрали майже $818 млн.

Сингли Елтона Джона 33 рази входили до ТОП-10 хіт-парадів на його батьківщині та 8 разів опинялися на вершині чартів.

Найпопулярнішою стала подвійна композиція Candle In The Wind/Something About The Way You Look Tonight, випущена в 1997 після загибелі в ДТП в Парижі принцеси Уельської Діани (1961-1997).

Диск розійшовся тиражем у 4,94 млн копій, що зробило його найбільш продаваним синглом в історії британської музичної індустрії.

Нагадаємо, рік тому Елтон Джон оголосив про завершення концертної діяльності.