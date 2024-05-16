Португальський футболіст Кріштіану Роналду вчетверте рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.

За підрахунками видання, 39-річний форвард саудівського клубу "Аль-Наср" заробив $260 млн, з яких $200 - це його річна зарплата в клубі. Він уже забив за нього 33 голи.

До того ж у Роналду з його 629 млн підписників у Instagram, залишаються рекламні контракти з криптобіржою Binance, фітнес-застосунком Erakulis, Nike, Herbalife, Clear Haircare і віднедавна Whoop.

ТОП-10 спортсменів, які найбільше заробили за рік

гравець футбольного клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду - $260 млн гольфіст Джон Рам - $218 млн гравець футбольного клубу "Інтер Майамі" Ліонель Мессі - $135 млн гравець баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс - $ 128,2 млн гравець баскетбольного клубу "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокунбо - $111 млн гравець футбольного клубу ПСЖ Кіліан Мбаппе - $110 млн гравець футбольного клубу "Аль-Хіляль" Неймар - $108 млн гравець футбольного клубу "Аль-Іттіхад" Карім Бензема - $ 106 млн гравець баскетбольного клубу "Голден Стейт" Стефен Каррі - $102 млн гравець клубу американського футболу "Балтімор Рейвенс" Ламар Джексон - $100,5.

Нагадаємо, цього року до щорічного рейтингу найбагатших людей світу журналу Forbes потрапилилише п'ять мільярдерів з України. Усі вони помітно збідніли порівняно з минулим роком.