Чи буде в Одесі світло 18 травня: Братчук дав відповідь [ Редагувати ]
У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про ситуацію зі світлом в Одеській області.
Якщо говорити про постачання електроенергії, то, звичайно, були аварійні відключення, вони повʼязані з ситуацією, яка сьогодні є в державі в цілому.
"Ситуація вирівнюється, електрики працюють ефективно, цілодобово, збільшено кількість аварійних бригад, якщо є така необхідність. Вмикання та вимикання електроенергії коригується відповідно до ситуації", - сказав він.
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