У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про ситуацію зі світлом в Одеській області.

Якщо говорити про постачання електроенергії, то, звичайно, були аварійні відключення, вони повʼязані з ситуацією, яка сьогодні є в державі в цілому.

"Ситуація вирівнюється, електрики працюють ефективно, цілодобово, збільшено кількість аварійних бригад, якщо є така необхідність. Вмикання та вимикання електроенергії коригується відповідно до ситуації", - сказав він.