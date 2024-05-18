Європа готується до війни. Укріплення кордону, спільні навчання НАТО та тренінги для цивільних. Польща готується до можливого нападу з боку росії на одну з країн Альянсу. На думку експертів, у разі атаки, мішенню для путіна стане саме східний фланг блоку. Більше про військово-цивільні навчання західних сусідів - Тетяна Логунова розкаже.

Вихідні на полігоні. Жителі Варшави вчаться поводитися зі зброєю, орієнтуватися на місцевості та надавати першу медичну допомогу. Тренінг проводять військові.

Рафаль Парчевскі, полковник:

Найбільшим викликом для учасників є опанування базових дій, пов'язаних із загрозами, які можуть чекати на них у майбутньому. Ми ж усі знаємо, що зараз відбувається в Україні.

"Тренуйся разом з армією" - проєкт Міністерства оборони Польщі. Він запрацював зразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну. За цей час на тренінг вихідного дня пройшли понад 20 тисяч поляків.

Марчін Болдига, капітан:

Найпопулярнішою частиною тренінгу є та, що стосується поводження зі зброєю. Там задають найбільше питань.

На курси запрошують усіх охочих. Від 16 до 65 років. Фізіотерапевт Марта Сідлецька на заняття прийшла з чоловіком та сином.

Марта Сідлецька, жителька Варшави:

Я тут через геополітичну ситуацію. Навіть мінімальна підготовка дає мені відчуття безпеки. Ми прийшли на тренінг родиною, щоб і наш син знав, як треба поводитися у разі чого.

Пьотр Пітречук - бухгалтер, у нього багато друзів з України.

Пьотр Пітречук, житель Варшави:

Я ніколи не цікавився військовою справою, але цікавився геополітикою. У мене враження, що безпекова ситуація погіршується. Тож я вирішив протестувати себе, трохи потренуватися. Можливо, я приєднаюся до сил територіальної оборони або піду на добровільну військову службу.

Добровільну строкову службу Польща запровадила навесні 2022-го. Через кілька місяців після початку великої війни між росією та Україною. Пройти її може кожен, хто раніше не служив в армії. Щоб потім залишитися в резерві або приєднатися до професійних збройних сил.

Польща та країни Балтії в зоні апетитів росії. Саме ці держави, на думку експертів, можуть стати першими жертвами у разі російського нападу на Північноатлантичний Альянс. Називають вони і ймовірні строки. Спробувати зазіхнути на території країн НАТО москва може вже за два-три роки.

Тож Альянс готується до потенційного нападу. Вже кілька місяців країни блоку проводять наймасштабніші навчання з часів завершення Холодної Війни. Завдання - відпрацювати реакцію НАТО на атаку ворога. Зокрема, на східному фланзі. У Польщі, наприклад, цими днями разом з місцевими військовими тренуються британські та американські вояки.

Майк Лоуренс, капітан:

Частиною маневрів було перекидання бойових груп з Великої Британії у Польщу, через територію Німеччини. Це завдання ми виконали і тепер переходимо власне до самих навчань. Будемо відпрацьовувати низку тактичних дій.

Влада Польщі також оголосила - починає укріплювати свій східний кордон. З російським Калінінградом та Білоруссю. На рубежах поляки збудують лінію з оборонних бункерів, ровів та траншей.