У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ Андрій Отченаш розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.

Ситуація достатньо складна. Ворог не полишає спроби захопити місто і водночас обійти його з двох сторін. Найгірше те, що в них достатня кількість резерву особового складу, тому в них немає проблем з постійними штурмами, які змінюються один за одним. І це, звісно, ускладнює ситуацію.

"Тим не менш з точки зору стратегічних досягнень вони не отримали нічого в більшості їх штурмів. Єдине, це вимотує морально-психологічний стан військовослужбовців Сил оборони України. Звісно, хотілось б більше відпочити нашим бійцям, але з точки зору стратегічної, ворог не отримав нічого. І Часів Яр повністю під контролем Сил оборони України", - сказав він.