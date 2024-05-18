Яка ситуація навколо Бахмута: Отченаш розповів деталі [ Редагувати ]
У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ Андрій Отченаш розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.
Ситуація достатньо складна. Ворог не полишає спроби захопити місто і водночас обійти його з двох сторін. Найгірше те, що в них достатня кількість резерву особового складу, тому в них немає проблем з постійними штурмами, які змінюються один за одним. І це, звісно, ускладнює ситуацію.
"Тим не менш з точки зору стратегічних досягнень вони не отримали нічого в більшості їх штурмів. Єдине, це вимотує морально-психологічний стан військовослужбовців Сил оборони України. Звісно, хотілось б більше відпочити нашим бійцям, але з точки зору стратегічної, ворог не отримав нічого. І Часів Яр повністю під контролем Сил оборони України", - сказав він.
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Олеся - медична сестра реанімаційного залу. Майже два роки тому вона покинула рідний Бердянськ та свою роботу в місцевій лікарні. Схожа історія й у Марини - медика з Бахмута. Нині обидві героїні працюють за своїм профілем у Дніпрі. Влаштувались в лікарню, куди привозять важко поранених захисників з фронту.