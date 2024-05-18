В Україні дефіцит робочих кадрів, попри безробіття. На початок року його рівень становив 18 відсотків. Близько мільйона українців боронять країну від росіян, а це переважно працездатні чоловіки. До того ж тисячі наших громадян перебувають за кордоном. Отже, як налаштувати економіку на військові рейки? Як зберегти баланс між тими, хто воює й тими, хто утримує тил? І ким замінити професійні кадри? Євген Лесной далі.

Два роки війни. Понад мільйон українців служить в Силах оборони України. Тридцять відсотків економіки країни знищено. І страшенно бракує робочої сили.

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":

Коли відсутні ті підприємства, на яких люди працювали, у нас не вистачає будівельників, не вистачає працівників банківської сфери.

А ще слід пам'ятати, що з початку повномасштабної російської агресії, за межами України опинилося близько 9 мільйонів наших громадян.

Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:

Зараз у нас багато людей, звичайно, виїхало, й ейчари думають, де брати нових людей, що робити в умовах економіки воєнного часу державі та бізнесу?

Експерти вважають: потрібно втілювати історичний досвід. Під час Другої світової через руйнацію економіки пройшло багато країн.

Олексій Буряченко - виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад":

Якщо історичні практики згадати, Другої світової, активний розвиток ВПК, допустимо у США, дає дуже сильний поштовх для післявоєнного розвитку.

США продемонстрували значне зростання економіки під час Другої світової. Безробіття впало до 2 %. Але є одне але.

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":

Неможливо порівнювати Америку часів Другої світової війни, яка знаходилась, м'яко кажучи, дуже далеко від лінії фронту, з Україною, яка кожного дня обстрілюється.

Парадокс: хоча у нас нині дефіцит кадрів - за офіційними даними, 18 відсотків структурного безробіття. Пропозиції щодо роботи не відповідають очікуванням. І про рівень зарплат навіть не йдеться.

Валентина Рибалко, заступниця директора Державного центру зайнятості України:

Якщо раніше проблема була в недостатній кількості вакантних місць, то сьогодні вакансій достатньо. Більш проблема в дефіциті кадрів.

Понад 200 тисяч вакансій в Україні. Державний центр зайнятості лише з початку року відправив на здобуття іншої спеціальності майже 20 тисяч українців.

Валентина Рибалко, заступниця директора Державного центру зайнятості України:

Це активізація, на перенавчання кваліфікації, отримання тих професій, які найближчим часом будуть мати попит.

Ейчари кажуть: претенденти мають бути гнучкішими. В Європі та США громадяни змінюють фах двічі, а то й тричі.

Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:

Експертів можна виростити тільки всередині країни. Через перенавчання, через залучення жінок до чоловічих професій.

Жінки в Україні вже давно опановують так звані "чоловічі професії". Але варто пам'ятати: піклування про дітей теж здебільшого на жінках. Тож у профільному міністерстві подбали про нову послугу для матерів.

Оксана Жолнович - міністр соціальної політики України:

Муніципальна няня, зараз ми удосконалюємо цю послугу, щоб більша кількість жінок мала можливість наймати таких нянь.

Ще один спосіб поповнити робочі резерви - активніше залучати людей з інвалідністю. За словами міністра Оксани Жолнович, таких чимало.

Оксана Жолнович - міністр соціальної політики України:

Сьогодні це молоді люди, які активні, які мають активну соціальну позицію, які мають професію, тому що втратили професію в такому працездатному віці через війну. Сьогодні їх максимально можна й треба реінтегрувати на ринок праці.

Також, розповідають експерти, на робочі місця можна повернути пенсіонерів. Їх - тисячі.

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":

Потрібно залучати людей літнього віку, в тому самому випадку коли не буде вистачати робочих рук.

Оксана Жолнович - міністр соціальної політики України:

У нас пенсіонерів збільшується. Дуже важливо зберігати активне довголіття для наших громадян.

Окрема тема - бронювання чоловіків у тилу. Адже йдеться про професійні робочі кадри.

Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:

Процес економічного бронювання зараз, можливо, почнеться.

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":

Якщо якесь підприємство критичної інфраструктури набирає людей, у цих підприємствах має бути можливість бронювати людей.

А перелаштування економіки країни на військові рейки посприяє, зокрема, і для подолання нестачі кадрів. Так вважає депутат від монобільшості Олег Дунда.

Олег Дунда - народний депутат України, фракція "Слуга народу":

Такого немає запізно. Є питання, що ми повинні зробити це ще у 2022 році. Але пізно ніколи не буває.

Отже, головне - системність підходу до залагодження проблеми. І щоб усі пропозиції були втілені у життя.