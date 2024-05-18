Кадровий дефіцит: через мобілізацію відбувається нестача робочої сили [ Редагувати ]
В Україні дефіцит робочих кадрів, попри безробіття. На початок року його рівень становив 18 відсотків. Близько мільйона українців боронять країну від росіян, а це переважно працездатні чоловіки. До того ж тисячі наших громадян перебувають за кордоном. Отже, як налаштувати економіку на військові рейки? Як зберегти баланс між тими, хто воює й тими, хто утримує тил? І ким замінити професійні кадри? Євген Лесной далі.
Два роки війни. Понад мільйон українців служить в Силах оборони України. Тридцять відсотків економіки країни знищено. І страшенно бракує робочої сили.
Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":
Коли відсутні ті підприємства, на яких люди працювали, у нас не вистачає будівельників, не вистачає працівників банківської сфери.
А ще слід пам'ятати, що з початку повномасштабної російської агресії, за межами України опинилося близько 9 мільйонів наших громадян.
Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:
Зараз у нас багато людей, звичайно, виїхало, й ейчари думають, де брати нових людей, що робити в умовах економіки воєнного часу державі та бізнесу?
Експерти вважають: потрібно втілювати історичний досвід. Під час Другої світової через руйнацію економіки пройшло багато країн.
Олексій Буряченко - виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад":
Якщо історичні практики згадати, Другої світової, активний розвиток ВПК, допустимо у США, дає дуже сильний поштовх для післявоєнного розвитку.
США продемонстрували значне зростання економіки під час Другої світової. Безробіття впало до 2 %. Але є одне але.
Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":
Неможливо порівнювати Америку часів Другої світової війни, яка знаходилась, м'яко кажучи, дуже далеко від лінії фронту, з Україною, яка кожного дня обстрілюється.
Парадокс: хоча у нас нині дефіцит кадрів - за офіційними даними, 18 відсотків структурного безробіття. Пропозиції щодо роботи не відповідають очікуванням. І про рівень зарплат навіть не йдеться.
Валентина Рибалко, заступниця директора Державного центру зайнятості України:
Якщо раніше проблема була в недостатній кількості вакантних місць, то сьогодні вакансій достатньо. Більш проблема в дефіциті кадрів.
Понад 200 тисяч вакансій в Україні. Державний центр зайнятості лише з початку року відправив на здобуття іншої спеціальності майже 20 тисяч українців.
Валентина Рибалко, заступниця директора Державного центру зайнятості України:
Це активізація, на перенавчання кваліфікації, отримання тих професій, які найближчим часом будуть мати попит.
Ейчари кажуть: претенденти мають бути гнучкішими. В Європі та США громадяни змінюють фах двічі, а то й тричі.
Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:
Експертів можна виростити тільки всередині країни. Через перенавчання, через залучення жінок до чоловічих професій.
Жінки в Україні вже давно опановують так звані "чоловічі професії". Але варто пам'ятати: піклування про дітей теж здебільшого на жінках. Тож у профільному міністерстві подбали про нову послугу для матерів.
Оксана Жолнович - міністр соціальної політики України:
Муніципальна няня, зараз ми удосконалюємо цю послугу, щоб більша кількість жінок мала можливість наймати таких нянь.
Ще один спосіб поповнити робочі резерви - активніше залучати людей з інвалідністю. За словами міністра Оксани Жолнович, таких чимало.
Оксана Жолнович - міністр соціальної політики України:
Сьогодні це молоді люди, які активні, які мають активну соціальну позицію, які мають професію, тому що втратили професію в такому працездатному віці через війну. Сьогодні їх максимально можна й треба реінтегрувати на ринок праці.
Також, розповідають експерти, на робочі місця можна повернути пенсіонерів. Їх - тисячі.
Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":
Потрібно залучати людей літнього віку, в тому самому випадку коли не буде вистачати робочих рук.
Оксана Жолнович - міністр соціальної політики України:
У нас пенсіонерів збільшується. Дуже важливо зберігати активне довголіття для наших громадян.
Окрема тема - бронювання чоловіків у тилу. Адже йдеться про професійні робочі кадри.
Дмитро Дегтяр, співзасновник HRD Club Ukraine:
Процес економічного бронювання зараз, можливо, почнеться.
Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська Асоціація компаній з міжнародного працевлаштування":
Якщо якесь підприємство критичної інфраструктури набирає людей, у цих підприємствах має бути можливість бронювати людей.
А перелаштування економіки країни на військові рейки посприяє, зокрема, і для подолання нестачі кадрів. Так вважає депутат від монобільшості Олег Дунда.
Олег Дунда - народний депутат України, фракція "Слуга народу":
Такого немає запізно. Є питання, що ми повинні зробити це ще у 2022 році. Але пізно ніколи не буває.
Отже, головне - системність підходу до залагодження проблеми. І щоб усі пропозиції були втілені у життя.
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