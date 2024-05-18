Danone виходить з ринку росії [ Редагувати ]
Danone завершила продаж своїх активів і виходить з російського ринку. Це рішення компанія прийняла на третій рік після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Danone.
Компанія завершила продаж своїх активів і припиняє діяльність у росії, на яку припадало близько 5% її світових продажів. Відзначимо, що Danone працювала в росії понад 30 років.
Danone сьогодні оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в прес-релізі від 22 березня, - йдеться на сайті компанії.
Нагадаємо, що французька компанія заявила про припинення інвестиційних проектів у росії ще 6 березня 2022 року.
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