Суддя Печерського районного суду міста Києва розглянув справу бізнесмена Віталія Кропачова.

Про це повідомляє UWN.

Зауважимо, що засідання мало б відбутися ще вранці. Втім, суддя Сергій Вовк, який мав би розглядати справу, взяв самовідвід через конфлікт інтересів (на боці бізнесмена виступає адвокат, який захищав суддю в його кримінальній справі), і справу передали судді Галині Матійчук.

Нагадаємо, ДБР звинувачує Віталія Кропачова у завданні держави шкоди на 2 млрд грн. Сам Кропачов відкидає всі звинувачення, та заявляє, що жодних правових підстав для кримінальної справи немає. Адвокати бізнесмена стверджують, що його затримання відбулося із порушеннями.

Сплата податків

Зауважимо, що компанія бізнесмена Віталія Кропачова за 2 роки війни сплатила 1,3 млрд грн податків в бюджети всіх рівнів, зазначають в ТОВ "Краснолиманське".

Так, у 2022 році підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн гривень податків та зборів, в той час як у 2023 - 729,3 млн грн.

Зокрема, за два роки було сплачено 807,3 млн грн ПДВ.

Крім того, підприємство не використовувало жодних пільг на ПДВ при сплаті податків.

Також, компанія як податковий агент сплатила понад 100 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Віталій Кропачов

Віталій Кропачов є власником ТОВ "Краснолиманське" з 2017 року, відколи вона стала одним з найбільш успішних вугільних підприємств України.

Також Кропачов має активи у медійній сфері.

У грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Компанія у березні 2022 року надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції Єдиного телемарафону після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві.

Кропачов є власником медіапроєкту Ukraine World News, куди зокрема входить телеканал Tak TV.

Влітку 2022 року організував табір під Переяславом для вимушених переселенців з Донбасу. Там у комфортних умовах проживають 150 людей, які втратили житло через війну. Також бізнесмен допомагає дітям, які постраждали через російську агресію.

Кропачов неодноразово виступав за створення комфортних умов для повернення додому українців, які були змушені переселитися до Європи. Зокрема, у березні 2023 року у Київській області було запущено пілотний проект із забезпечення переселенцям житла і роботи.