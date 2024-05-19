Славянський НПЗ на Кубані зупинив роботу після атаки дронів (відео) [ Редагувати ]
Славянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї після нічної атаки безпілотників призупинив роботу. Про це повідомив "Інтерфаксу" директор з комплексної безпеки групи компаній "Славянськ ЕКО" Едуард Труднєв.
Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства.
У коментарі РБК він додав:
После прилетов завод остановлен, сейчас проводятся следственные мероприятия, когда закончатся будем уже проводить осмотр оборудования, установок и понимать на сколько сильный ущерб был нанесен.
За словами Трудньова, на території підприємства є видимі руйнування.
Конечно, есть. Пока еще никто не ходит нигде, скажем так, потому что необходимо, чтобы минеры осмотрели территорию, сами понимаете. Все службы должны пройти территорию, посмотреть, убедиться в безопасности, тогда уже специалисты приступят к оценке ущерба.
Наразі невідомо, коли завод відновить роботу.
Як повідомляв раніше голова Славянського району Кубані Роман Синяговський, у ніч проти 19 травня під час атаки БПЛА шість безпілотників впали на території НПЗ у Славянську-на-Кубані. Також зафіксовано один вибух у районі старого цвинтаря, один вибух у хуторі Трудобеліківський.
Славянський НПЗ, який розташований у місті Славянськ-на-Кубані (Краснодарський край) має потужність 5,2 млн тонн на рік. Підприємством володіє Роберт Паранянц (75%) і Валерій Паранянц (25%).
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