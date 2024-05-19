У неділю, 19 травня, росіяни атакували ракетами Харків. Під ударом опинилися цвинтар та популярне місце відпочинку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 15:15 місцева влада повідомила про вибухи в Харкові. Водночас голова ОВА попереджав про загрозу повторних ударів по місту.

Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.

За словами мера, є інформація про постраждалих в результаті обстрілу. Одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, уточнив глава Харківської ОВА.

Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?

Пізніше Синєгубов уточнив, що, попередньо, росіяни атакували Шевченківський район міста за допомогою КАБів. Один з КАБів впав поблизу футбольного поля, де немає жодної військової інфраструктури.

Наступ росіян на Харківщині розпочався 10 травня. Президент Зеленський заявив 17 травня, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, війська рф просунулися на цій ділянці фронту не більше ніж на 10 км.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія розширила зону бойових дій на 70 км, щоб змусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.