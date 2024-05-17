Ворог дійшов до першої лінії оборони у Харківській області, яка розташована не на кордоні, зазначив президент.

російські агресори під час наступу на півночі Харківської області просунулись не більше ніж на 10 кілометрів і не дійшли до основних ліній оборони. Зараз ситуація стабілізується. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 17 травня.

На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було.

Зеленський зазначив, що кілька напрямків були посилені окремими батальйонами "з резерву і з деяких напрямків".

Президент пов’язав перетин росіянами кордону з тим, що Україні не вистачає ППО.

Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. Вісім місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто.

За словами Зеленського, "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".

Вони (росіяни – ред.) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів.

Президент підкреслив, що ціль росіян зрозуміла – Вовчанськ.

Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована.

Раніше комбат 92-ї ОМБр Федоренко про ситуацію на Харківщині.