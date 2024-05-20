Китай запровадив санкції проти США [ Редагувати ]
Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню, коли на острові пройшла інавгурація нового президента.
Зокрема, американським компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.
Вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а також їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.
Це одне з обмежень, яке оприлюднило китайське державне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на міністерство торгівлі країни.
У понеділок Лай Цінде склав присягу як президент Тайваню, ознаменувавши початок історичного третього терміну поспіль для правлячої на острові Демократичної прогресивної партії, яка відстоювала демократію всупереч рокам зростаючих загроз з боку авторитарного Китаю.
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