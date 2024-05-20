Правоохоронці завершили розслідування щодо бізнесмена зі Львова, який пропонував пів мільйона доларів співробітнику ДБР. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище бізнесмена, проте раніше повідомлялося, що йдеться про Ігоря Гринкевича.

Зазначається, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні заходи та завчасно "відкупитися", щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабара посадовець ДБР одразу повідомив про це своє керівництво. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро.

Правоохоронці вказали, що він пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння в поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній.

Що йому загрожує

Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами досудового розслідування, після чого його буде передано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.