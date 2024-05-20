Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами - секретар РНБО Литвиненко [ Редагувати ]
Україна чітко усвідомлює, що війна з росією закінчиться переговорами. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".
Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру.
Секретар РНБО зауважив, що Україна потребує "не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України".
І це питання безпекових гарантій. Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 - без найменшого сумніву важливий крок... Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє - сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії - це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО.
У Києві розуміють, що вступ до НАТО не відбудеться завтра, "але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ".
29 березня в інтерв'ю CBS президент України Володимир Зеленський допустив початок мирних переговорів з росією у разі звільнення окупованих територій.
Нагадаємо, у відповідь на спробу анексії росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Зеленський заборонив переговори з москвою, доки президентом росії є володимир путін.
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