Президент України Володимир Зеленський розповів, чи бачить можливість переговорів з рф та у якому форматі. Про це він говорив на зустрічі із журналістами.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру. Ми хочемо в результаті отримати комюніке. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму", - зазначив президент.



Він додав: "Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати".

Крім того, голова держави відповів на питання і про виведення військ.

"Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії. Як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ, першого коридору", - зауважив Зеленський.