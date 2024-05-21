У Кропивницькому розвивають систему допомоги постраждалим від домашнього насильства. Там уже діють спеціальний поліцейський загін, мобільна бригада психологічної допомоги, кризова кімната, шелтер, а також денний центр.

Упроваджуються ці проєкти коштом державного та місцевого бюджетів, а також за підтримки міжнародних донорів. Розкажуть наші кореспонденти.

Вікторія Діденко, фахівець із соціальної роботи:

Тут жінки можуть заспокоїтись, випити чай, каву, холодильник, залишити свої речі, також можна погодувати малечу.

Соціальний працівник Вікторія показує денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства. Тут можна також поговорити з психологом та проконсультуватись з юристом. Й усіма цими послугами змогла скористатися Людмила. Її обличчя зі зрозумілих причин - ми не показуємо.

Людмила, жителька Кропивницького:

Коли я подала на розлучення, чоловік агресивно це сприйняв і почав спочатку морально на мене погано впливати, потім прикладав фізичну силу, тому довелось викликати дуже часто поліцію, і звернулась до мобільної бригади, яка мене доставила в притулок. Я змогла в спокої спокійно спати, спокійно йти на роботу і трошки від цього жаху бути трохи далі. Переживши п'ять судів, я добилась дуже багато, але завдяки службам підтримки.

Наразі чоловік Людмили отримав обмежувальний припис і не може наближатися до жінки. Не терпіти біль та приниження в сім'ї радять і фахівці.

Вікторія Діденко, фахівець із соціальної роботи:

Жінкам, які звертались до нас, дуже важко це признати, і піти зробити перший крок, щоб подолати це насильство і вийти з цього кола, ми працюємо з жінками анонімно, вони, на жаль, не хочуть розголошувати, вони не готові поки що йти в поліцію, це залежить від багатьох факторів, це може бути те, що їм нема куди подітись, батьків немає, житла свого немає, і не хочуть покидати свого чоловіка.

Ольга Коротнюк, психологиня:

Такої пілюлі немає, щоб ми надали - і це все змінилось, якщо жінка в цьому стані проживала, наприклад, з дитинства, бо дуже багато жінок, які приносять цю модель поведінки у свою сім'ю. Ми ті, які допоможуть їй зрозуміти, що життя є, що життя можна заново построїти, і є люди, які їй допоможуть, це є ми.

Отримати безкоштовну допомогу можна не лише тут, у стаціонарному центрі. В Кропивницькому та населених пунктах у радіусі до п'ятдесяти кілометрів працюють також мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Їх викликають у вкрай складних та загрозливих ситуаціях.

Наталя Цумарєва, керівниця мобільної бригади, психологиня:

Жінка, вона сама військова, чоловік її військовий, на той момент вона була на 7 тижні вагітності, на жаль, він був також наркозалежний, і тому під дією психотропних речовин намагався її викинути з 9 поверху, тому ми її забрали, під час того викликали, звичайно, поліцію.

Часто потерпають від домашнього насилля і літні люди.

Лариса Радченко, керівниця мобільної бригади, психологиня:

От до нас прийшла жіночка, вона важила 38 кілограмів, ви уявляєте собі, це мощі прийшли, син забирав у неї всю пенсію, в неї не було що їсти.

Систему допомоги постраждалим від домашнього насилля нині у Кропивницькому впроваджують та розвивають за підтримки місцевої влади та міжнародних організацій.

Массімо Діана, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні:

Для нас, хочу підкреслити, важлива не власне сама інфраструктура: приміщення, устаткування і т. д., а те, щоби була напрацьована і вироблена система надання цих послуг в місцевій громаді.

У Кропивницькому також діє кризова кімната, де потерпілі безкоштовно можуть проживати до двадцяти днів, та шелтер, де перебувати разом з дітьми можна до пів року.