"Найближчі тижні й місяці будуть вирішальними для України", - про це напередодні на 22-й зустрічі "Рамштайн" заявив глава Пентагона Ллойд Остін. Сам захід відбувався оф-рекордс, за зачиненими дверима, із дотриманням військової таємниці. Підсумками вже опісля учасники поділились на пресконференції.

Що обговорювали й що пообіцяли? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко знає всі подробиці.

Закрите від прослуховування приміщення у Пентагоні. На екрані - півсотні представників та перших осіб Міністерств оборони країн-союзників США, а отже й України. З Вашингтона - на зв'язку Лора Купер, профільна заступниця глави Пентагону; Чарльз Браун - голова комітету начальників штабів США (саме він в контакті з українським Міноборони щодо планування бойових операцій), і власне сам міністр Ллойд Остін. Генерал максимально відвертий.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми зустрічаємося в "момент виклику", бо путінські загарбники почали ще один наступ на суверенну територію України. І кремлівські сили спробують просуватися і далі, намагаючись утворити буферну зону вздовж українського кордону.

Це ще відкрита частина "Рамштайну", щойно Остін закінчить говорити - камери вимкнуть; далі буде розмова із грифом таємності, коли учасників навіть переконливо просять не записувати відео - тільки робити нотатки на папері. Тому Остін у вступному слові традиційно говорить про найважливіше. І це найважливіше звучить.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Наступні тижні та місяці будуть вирішальними, тому і ми діятимемо рішуче. Виживання та успіх України є ключовими й для її власної безпеки, і для глобальної безпеки Європи та Америки. Якщо путін переможе, тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати здійснити вторгнення та завоювати своїх сусідів. Тому боротьба України за свободу та безпеку має значення для всіх нас, і я як ніколи налаштований дати Україні те, що їй потрібно для успіху.

А от що саме - яка це зброя, які боєприпаси, які технічні засоби - якраз дуже детально і відкрито обговорювали вже без камер, преси, і зайвих очей. Традиційно є момент, коли представник України - цього разу це міністр Умеров - максимально відверто, без прикрас, розповідає союзникам про ситуацію на фронті, про потреби війська, озвучується український збройовий запит. В топ три якого - засоби протиповітряної оборони, зокрема системи "Петріот", які потрібні для захисту українських міст і зокрема Харкова. Два прохання, що Україна має до союзників - і їх озвучили на "Рамштайні", розглянути можливість, щоб сусіди України, що входять в НАТО, під час ракетних атак не тільки підіймали в небо бойові літаки (бо це по тривозі відбувається і зараз), але і збивали російські ракети над Україною. А також дозволити використовувати зброю, яку союзники передають Києву, для нанесення ударів по військових цілях на території росії, а не лише на окупованих українських територіях. Поки згоди немає.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми дуже чітко зазначаємо: те, що надається Україні - воно для захисту її суверенної території. І наше очікування, що буде продовжено використання зброї, яку ми надаємо, для ураження цілей всередині України.

Але не під запис військові пояснюють, що це не категоричне "ні", багато "червоних ліній" останнім часом перейшли чи готові посунути. Просто досі немає рішення. Хоча за великим рахунком воно і не рівень "Рамштайну". Про це союзники говоритимуть, зокрема, і на Вашингтонському саміті НАТО, особисто із Зеленським. А от щодо ППО - єдність повна. Пропозицію союзникам всім разом підтримати зміцнення української протиповітряної оборони під час Рамштайну озвучили з Берліна, і понад десяток учасників це підтримали. Відповідальність поділять: бельгійці, данці, голландці, норвежці та канадійці допоможуть фінансово. Від Брюсселя, Лондона, Мадрида та Штатів мають надійти техніка і ракети. Приєднатися до цієї програми під час онлайн-зустрічі пообіцяла Латвія. За місяць встигнуть провести ще один Рамштайн, тепер вже зустріч особисту. Тоді скоординують і результати, і нові військові закупівлі. І - хочуть підготуватися до рішень, які можуть ухвалити у Вашингтоні, на саміті Альянсу.