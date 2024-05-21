Фронт на півночі Харківщини стабілізували, але обстрілів там менше не стало. По всій області росіяни влаштовують ракетно-бомбовий терор. І потерпає від нього передусім мирне населення та цивільна інфраструктура. Більше у сюжеті.

Від обстрілів та ракетних ударів Харківщина димить і палає. Терор росіян не припиняється ні на день. Ворог буквально засипає ракетами, снарядами та бомбами сам обласний центр та його околиці.

Це жахливі кадри наслідків ракетного удару по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій - усього за кілька десятків кілометрів від Харкова. Росіяни вдарили туди двома ракетами по обіді в неділю. В цей час у селі перебували десятки відпочивальників - семеро людей загинули, ще 28 зазнали поранень. Харківські правоохоронці переконані, що цей удар по цивільних був ретельно спланований.

Володимир Тимошко - начальник ГУНП в Харківській області:

Попередньо удару було завдано ракетою "Іскандер-М", приблизно через 10-15 хвилин після прибуття машини швидкої допомоги й автомобіля поліції було завдано другого удару.

Разом з тим росіяни продовжують штурми на півночі Харківщини, які також супроводжуються масованими обстрілами цивільної інфраструктури. Попри шалені ризики поліція та волонтери не припиняють евакуацію мирного населення. Хто має можливість - тікає з прифронтової зони сам.

З волонтером Сергієм ми прямуємо на евакуацію в села поблизу палаючого Вовчанська. Заявки від тамтешніх місцевих надходять щодня - фронт надто близько.

Ось цей дим на горизонті - це вже лінія фронту, Вовчанськ. І ось зараз з навколишніх сіл волонтери намагаються евакуювати якомога більше населення тому, що небезпека для цих людей цілком реальна, адже населенні пункти перебувають у зоні досяжності російської артилерії

Сергій заховав машину в кущі й попередньо зв'язується із людьми, які просили про евакуацію. Дехто чи не в останній момент просто відмовляється виїжджати. Пані Віра не з таких. Разом з вагітною донькою та двома онучками вона поспішає виїхати у більш безпечне місце, адже у 2022 році жінка вже відчула, що таке "руській мір".

Пані Віра - місцева жителька:

Дуже страшно вже стало… Дуже…

Аби не гаяти час дорогою врятовану родину Сергій пересаджує в інший автобус, який прямує до Харкова, а сам їде за іншими заявками.

- Ми вас забирати приїхали, будете виїжджати? - Ні... Як ні ?

На вмовляння у волонтера просто немає часу. Тим паче через засилля російських дронів, стояти на одному місці довго - просто небезпечно. У селах, які надто близько до лінії фронту, зв'язку майже немає тому дорогу доводиться розпитувати…

У цьому селі про евакуацію просила жінка із сином-підлітком і старим батьком. З собою родина забирає мінімум речей і цуценя … Ще двох дорослих собак вирішили залишити.

Та залишити тварин напризволяще жінка не змогла - для двох песиків у бусі Сергія також знайшлось місце. Родину і собак волонтер вивезе до відносно безпечного Харкова і знову поїде у черговий ризикований рейс, адже ситуація на Харківському напрямку тільки загострюється.