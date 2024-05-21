Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на підтримку ППО України - Бербок [ Редагувати ]
Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони України.
Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє прес-служба уряду Німеччини.
"Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, щоб захистити себе від російського ракетного і безпілотного граду. Саме тому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом я виступила з глобальною ініціативою щодо збільшення протиповітряної оборони", - заявила вона.
Міністр зазначила, що Німеччина планує домагатися більшого в підтримці української ППО.
"Ми вже зібрали майже мільярд євро на додаткову підтримку українських сил протиповітряної оборони і докладаємо всіх зусиль, щоб домогтися ще більшого. Ми перевернули всі камені по кілька разів і навіть пішли на поставку додаткового підрозділу Patriot", - заявила вона.
Бербок додала, що Європа повинна об'єднати зусилля, щоб Україна вижила.
"Щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська не опинилися незабаром на наших власних кордонах", - підкреслила вона.
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