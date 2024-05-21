Сортування сміття як підтримка армії. В одному з ОСББ у Смілі, що на Черкащині, втілюють екологічний проєкт. Мешканці будинків відсортовують папір, пластик та інші відходи, які багато хто звик викидати у смітник.

Раніше за вторговані кошти озеленювали свої подвір'я, а тепер віддають їх на допомогу військовим. Як усе організували - показали нашій знімальній групі.

Людмила Овчаренко цього ранку перед роботою виносить до підвалу ОСББ свій скарб - це ящик із макулатурою та пакет із пластиковими пляшками. Сортуванням сміття жінка займається вже кілька років, до цього привчає і свою дитину.

Людмила Овчаренко, жителька будинку:

Це не важко, це не складно, це навіть дитина знає, що макулатуру в одну коробку, бутилочки в іншу, в цьому нічого складного, а гроші ідуть на корисні потреби.

А це ініціаторка проєкту сортування сміття показує нам організований для цього збору простір. У двох підвалах ОСББ виділили місце, куди кожному мешканцю було б зручно приносити непотріб, який згодом перетвориться на гроші.

Екологиня Ольга Мельник вже багато років вчить людей акумулювати гроші зі смітника на корисні потреби. Жінка показує нам, як звичайна упаковка з-під соку ще може принести користь завдяки переробці.

Проєкт сортування сміття усім ОСББ запровадили у цьому смілянському дворі ще до повномасштабного вторгнення. Тоді прихильників цієї ідеї було небагато, але все одно завдяки збиранню вторсировини озеленювали двір та робили корисні речі для спільного простору мешканців. А вже коли проєкт відновився після 2022 року, гроші вирішили віддавати на потреби ЗСУ.

Ольга Мельник, ініціаторка проєкту сортування сміття:

У нас більше стало прихильників і люди активніше почали сортувати, сортування - це не якийсь виклик, це потреба на сьогодні для всіх жителів України.

Сортування сміття допомагає перетворити непотріб на новий ресурс і згодом зменшити кількість сміттєзвалищ. А ще дозволяє зекономити, адже від переробки можна отримати гроші. На сьогодні у цьому ОСББ відсортовують більше десятка видів сміття.

Володимир Том'як, житель будинку:

Залізні - на окопні свічки, сортуємо пластмасу, кришечки. Як каже моя дружина: гугл в помощь, це не важко.

Щоб розпочати сортувати - варто просто почати, каже Ольга Мельник. Цей процес не потребує зайвих коштів на організацію збору, а щоб побачити одразу результат, варто робити це компанією.

Ольга Мельник, ініціаторка проєкту сортування сміття:

Можна пограти з жителями будинку відсортувавши скажімо книжки, російську літературу, коробочки, акція-місячник, побачити скільки коштів ви викидаєте в смітник, зібрати ці кошти й віддати на ЗСУ.

У цьому ОСББ сподіваються, що їхній проєкт стане прикладом й для інших, аби свідомих споживачів та тих, хто турбується про екологію, ставало більше.