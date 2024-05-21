Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату з надприбутків від заморожених активів рф [ Редагувати ]
Європейська комісія оголосила про першу виплату з надприбутків, отриманих від користування замороженими активами росії на території Євросоюзу, яка відбудеться у липні 2024 року.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс вітає рішення Ради Євросоюзу, яке дозволяє використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.
Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні, – додав він.
Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Ресурси (з активів росії. – Ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік, – зазначили там.
по темі
Danone завершила продаж своїх активів і виходить з російського ринку
Витрата на утримання одного військовослужбовця Збройних Сил України без врахування вартості озброєння становить 1,2 мільйона гривень
Російські війська 21 травня завдали поранень сімом жителям Херсонської громади, одна людина у тяжкому стані
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту українського неба необхідно мати близько 120-130 винищувачів F-16
Під час війни українці мають бути готові до екстрених ситуацій, для чого потрібна спеціальна "валізка" з мінімальним запасом необхідних речей