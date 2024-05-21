Європейська комісія оголосила про першу виплату з надприбутків, отриманих від користування замороженими активами росії на території Євросоюзу, яка відбудеться у липні 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс вітає рішення Ради Євросоюзу, яке дозволяє використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні, – додав він.

Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.