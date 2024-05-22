Частина Оболоні у Києві залишилася без світла через аварію [ Редагувати ]
Аварія на електромережах у Києві сталася 22 травня. Внаслідок цього низка вулиць залишилася без світла.
Про це повідомляє ДТЕК.
Локальна аварія сталася в Оболонському районі столиці. Через це без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.
Енергетики зазначають, що над ліквідацією аварії вже працюють. Світло можуть повернути до 10:00.
Також у ДТЕК нагадали, що сьогодні, 22 травня, у Києві з 7:00 до 18:00 не будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.
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