ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Покровському напрямку [ Редагувати ]
Українські військові збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку в середу, 22 травня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, наразі противник зосередив свої зусилля в Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони відомі з планами ворога і роблять усе можливе для їхнього зриву.
Сьогодні українські військові завдали вогневих ударів по:
- чотирьох районах зосередження особового складу;
- двох пунктах управління;
- двох станціях управління БпЛА;
- одному засобу РЕБ;
- двох гарматах та ЗРК С-400.
Інформація про результати уражень уточнюється.
Крім того, на Покровському напрямку було знищено ворожий літак Су-25.
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