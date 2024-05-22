Українські військові збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку в середу, 22 травня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, наразі противник зосередив свої зусилля в Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони відомі з планами ворога і роблять усе можливе для їхнього зриву.

Сьогодні українські військові завдали вогневих ударів по:

чотирьох районах зосередження особового складу;

двох пунктах управління;

двох станціях управління БпЛА;

одному засобу РЕБ;

двох гарматах та ЗРК С-400.

Інформація про результати уражень уточнюється.

Крім того, на Покровському напрямку було знищено ворожий літак Су-25.