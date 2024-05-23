У державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як зазначив Марченко, це питання "напевно найбільш актуальне зараз".

За його словами, після того, як розблокували пакет американської допомоги, в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку.

"Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків", - сказав він.

Марченко повідомив, що за останні півроку Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі, які зараз необхідні.

"На даний момент, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп для наших партнерів. Це формований геп на даний момент, і ми думаємо яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом", - сказав він.

За його словами, питання досить актуальне, оскільки є певні зобов'язання перед нашими партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду. "Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж наприклад пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план", - сказав він.