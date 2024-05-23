Арештовану квартиру зрадника Сальдо продали за 2 млн 900 тис. грн - Фонд держмайна [ Редагувати ]
На квартиру колаборанта Володимира Сальдо, яку виставляли за 1 млн 900 тис. грн, було девʼять потенційних покупців.
Про це розповіла Іванна Смачило, заступниця голови Фонду держмайна в ефірі телемарафону.
"На квартиру колаборанта Володимира Сальдо, яку виставляли за 1 млн 900 тис. грн, було девʼять учасників, вони змагалися, і переможець купив цю квартиру за 2 млн 900 тис. грн. Платформа "Prozorro. Продажі" дає нам можливість прозоро, доступно і на конкурентних засадах продавати всі активи Фонду держмайна, зокрема санкційні.
З приводу визначення стартової ціни по квартирах - її робили оцінювачі незалежні, сертифіковані, і саме ці ціни були взяті для продажу. До Фонду держмайна приходять різні активи: нерухомість, транспортні засоби, багато підприємств. Кожен цей актив має свою специфіку і своє навантаження. Зазвичай всі активи мають свої обтяження, арешти, тому Фонд юридично "вичищає" цей обʼєкт, аби майбутній власник не мав ніяких проблем", - сказала Смачило.
За її словами, наразі триває аукціон щодо продажу 100% корпоративних прав компанії "ПентоПак". Фонд також готується до аукціону та продажу квартир Дмитра Ворони та Дмитра Табачника.
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